Türk İHA'sı Ermenistan'ın başkenti Erivan'a 25 kilometre yaklaştı

Teknoloji

Altay tankı, Akıncı ve Aksungur için üretim ve envanter tarihi açıklandı: Müşteriler kapıda bekliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Altay tankının seri üretiminin gelecek yılın ortalarında başlamasının beklendiğini, Aksungur ve Akıncı gibi yüksek faydalı yük taşıyacak insansız hava araçlarının da gelecek yıl teslim edilmeye başlanacağını bildirdi. Demir, "(Aksungur ve Akıncı) Siparişler elimizde diyebiliriz, takvimi test ve olgunlaşma süreçleri bittiğinde müşterilerimiz kapıda bekliyor. Onların talep ve kullanım alanlarına göre, hatta bir mühimmat değil, diğer unsurları taşımasına göre bir takvim belirleyeceğiz. Önümüzdeki yıl teslimatları görüyor olacaksınız" dedi.