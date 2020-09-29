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Dünya Türk İHAsı Ermenistanın başkenti Erivana 25 kilometre yaklaştı
ASYA

Türk İHA'sı Ermenistan'ın başkenti Erivan'a 25 kilometre yaklaştı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Bayraktar TB2 SİHA'lar Türkiye-Ermenistan sınır hattında uçuyor. Erivan'a yaklaşık 25 km uzaklıkta uçuş yapan SİHA'lar, Dağlık Karabağ'daki askeri harekatlarda Ermenistan ordusuna ağır kayıplar verdirmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk SİHA'ları, Ermenistan sınır hattında uçuyor.
Türk SİHA'ları, Ermenistan sınır hattında uçuyor.

İşgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ bölgesinden Azerbaycan'a saldırılar düzenleyen Ermenistan ordusu, çok ağır kayıplar verdi.

Azerbaycan ordusunun askeri harekatına SİHA'lar damgasını vurdu. Ermenistan ordusu birçok köy ve beldeyi kaybetti.

  • Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara eş zamanlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait SİHA'lar, Ermenistan-Türkiye sınır hattında uçuyor.

ERİVAN'A 25 KM UZAKLIKTA UÇUYOR

Erivan'a 25 km uzaklıkta uçuş yapan SİHA'lar, Libya ve Suriye'den sonra Kafkasya cephesindeki savaşın dengesini değiştirdi.

ERMENİSTAN-AZERBAYCAN ÇATIŞMASINDA SON DURUM

Azerbaycan ile Ermenistan arasında pazar günü başlayan çatışmalar devam ediyor. Ermenistan ordusunun başlattığı saldırılara çok sert yanıt veren Azerbaycan, şu ana kadar 7 köyü ve stratejik tepeleri Ermeni güçlerinden temizledi. Azerbaycan ordusu, Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter istikametinde önemli ilerlemeler kaydediyor.

Azerbaycan Ermenistan savaşında son durum: Kaç köy kurtarıldı?
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Azerbaycan Ermenistan savaşında son durum: Kaç köy kurtarıldı?

İşgalci Ermenistan tankları SİHA'larla böyle vuruldu
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İşgalci Ermenistan tankları SİHA'larla böyle vuruldu
Karabağ'daki çatışmalara dair, işgalci Ermenistan ordusuna ait tankların SİHA'lar tarafından vurulduğu anlar görüntülendi. Azerbaycan ordusunun SİHA'larla sahada üstünlük sağladığı gözlemlendi.


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