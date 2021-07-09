Dünya Türkiye 83 milyon nüfusuyla dünyada 19uncu sırada
AVRUPA

Türkiye 83 milyon nüfusuyla dünyada 19’uncu sırada

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre 2020 yılında dünya nüfusunun 7 milyar 794 milyon 798 bin 729 kişi olduğu açıklanırken, Türkiye nüfus büyüklüğüne göre dünyada 19. sırada yer aldı.

Haber Merkezi İHA
Türkiye nüfusu: Türkiye 83 milyon nüfusuyla dünyada 19’uncu sırada
Türkiye nüfus büyüklüğüne göre dünyada 19. sırada yer aldı.

Birleşmiş Milletler tahminlerine dünyada en fazla nüfusa sahip ülke 1 milyar 439 milyon 323 bin 774 kişi ile Çin oldu. Türkiye ise 83 milyonluk nüfus büyüklüğü ile dünyada 19. sırada yer aldı.

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Veriler Birleşmiş Milletler Dünya Nüfusu Beklentileri’nden elde edilirken, Türkiye verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından oluşturuldu. Bu veriler kapsamında 2020 yılında dünya nüfusunun 7 milyar 794 milyon 798 bin 729 kişi olduğu tahmin edilirken, en fazla nüfusa sahip ülkeler sırasıyla Çin, Hindistan, ABD, Endonezya ve Pakistan olarak belirlendi.

DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE1,1İ

Türkiye ise nüfus büyüklüğünde 235 ülke arasından 19’uncu sırada yer alırken, nüfusunun 83 milyon 384 bin 680 kişi olduğu gözlendi. Böylelikle Türkiye dünyadaki toplam nüfusunun yüzde 1,1’ini oluşturdu.

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