Türkiye S-400’den çok daha fazlasıdır

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise "ABD, Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer vermektedir. NATO müttefikleri olarak ilişkilerimiz çok katmanlıdır ve sadece F-35'lere bağlı değildir" ifadelerini kullandı. Benzer bir mesaj da NATO'dan geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'nin NATO'ya katkısı ve NATO'nun Türkiye ile işbirliği, F-35'lerden çok daha derin ve kapsamlıdır. S-400 meselesini küçümsemiyorum ancak bir NATO müttefiki olarak Türkiye S-400'lerden çok daha fazlasıdır. Türkiye NATO'nun hava savunma sisteminin entegre bir parçasıydı, öyle olmaya da devam edecek" açıklaması yaptı. ABD'nin ambargo kararına tepki gösteren Dışişler Bakanlığı ise "Bu tek taraflı adım, müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı gibi hiçbir meşru gerekçeye de dayanmamaktadır. ABD'yi stratejik ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet diyoruz" mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ikili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği telefon görüşmesi yaptı. Kalın görüşmede, Türkiye'nin, ortak üretici olduğu F-35 programından askıya alınması kararından duyulan rahatsızlığı dile getirdi.