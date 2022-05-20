Türkiye-Somali ilişkileri seçimlerin ardından yeni ivme kazanacak

Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, ülkede son yıllarda artan Türk varlığıyla ilgili, başkent Mogadişu’da değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin 2011’deki kuraklıktan sonra gösterdiği çabanın yurt dışında Somali’ye yönelik olumsuz bakışı tersine çevirmeye başladığını aktaran Büyükelçi Yılmaz, güvenlik, sağlık ve eğitim alanında gösterilen emeğin meyvelerini vermeye başladığını belirtti.

Yılmaz, başkent Mogadişu’daki Somali Mogadişu Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzmanlığını alan doktorların, ülkenin sağlık altyapısını oluşturduğunu vurgulayarak Türk askeri eğitim üssünde bugüne kadar 5 bin askerin yetiştirildiğini ve ülkeye ayrıca 1000 özel harekat polisinin kazandırıldığını anlattı.

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Türk özel sektörünün ülkede giderek daha fazla yatırım yaptığına ve ikili ticaret hacminin 300 milyon doları aştığına işaret eden Yılmaz, yeni hükümetle birlikte Somali ile Somaliland arasındaki arabuluculuk faaliyetinin de yeniden canlanacağını kaydetti.

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"Somali’nin kapıları Türkiye’ye sonuna kadar açık"

Yılmaz, uzun seçim döneminin ardından kaygıların giderildiğinin ve sürecin barışçıl bir şekilde neticelendiğinin altını çizerek Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’la seçimden sonra yaptığı görüşmede Türkiye’nin desteğinin süreceğini aktardıklarına dikkati çekti.

Mahmud’un seçimden bir gün sonra kabul ettiği Büyükelçi Yılmaz, "Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, ülkesinin kapılarının Türkiye’ye sonuna kadar açık olduğunu söyledi." dedi.

Yılmaz, seçimlerden ötürü bir nebze yavaşlayan faaliyetlerin hızla yenileneceğini belirterek “Sayın Mahmud, daha önce cumhurbaşkanlığı yaptı. Bizimle yakın çalışan ve bizim buradaki birçok projemizde imzası olan takdir ettiğimiz bir devlet adamı.” diye konuştu.

Seçim sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Mahmud’u tebrik ettiğini hatırlatan Yılmaz, Somali’nin geleceği açısından ümitli olduklarını söyledi.

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Yılmaz, Somali’yle ilişkilerin mükemmel seviyede seyrettiğini aktararak "Liderlerle hep yakın çalıştık. Bundan sonra da yeni cumhurbaşkanıyla birlikte eski ilişkilerimiz biraz daha ivmelenerek devam edecektir diye umuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’den cesaret alıp ülkeye dönmeye başladılar

Somali ve Türk halkı arasındaki ilişkilerin 16. yüzyılda Osmanlı dönemine uzandığını hatırlatan Büyükelçi Yılmaz, son dönemde yaşanan olumlu ilişkilerin dönüm noktasının dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuraklık döneminde Somali’ye yaptığı ziyaret olduğunu ifade etti.

Yılmaz, bu gezinin ardından hem devlet hem de sivil toplumun Somali’ye başlattığı çalışmaların Somali’nin çehresini değiştirdiğini dile getirerek Türkiye’nin çabalarının başka ülkelere ve hatta yurt dışında yaşayan Somalililere dahi cesaret verdiğini ve ülkeye dönme kararı almalarına aracı olduğuna dikkati çekti.

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Büyükelçi Yılmaz, Somali’ye gidilip gidilmeyeceğine dahi karar veremeyen yabancı diplomat ve siyasetçilerin, Türkiye’nin buraya gelmesiyle ülkeye bakışında değişiklik yaşandığını aktardı.

İnsani yardımla bir ülkenin ayakta kalmasının mümkün olmayacağını vurgulayan Yılmaz, eğitim, sağlık, güvenlik gibi alanlarda ülkede kapasite inşasına başlattıklarını kaydetti.

Beş bin asker, 1000 özel harekat polisi yetiştirildi

Yılmaz, Türkiye’nin açtığı hastanede hem sağlık hizmeti hem de doktorlara uzmanlık eğitimi verildiğini ve burada eğitimini tamamlayan doktorların, ülkenin sağlık sisteminin altyapısını oluşturacağını belirtti.

Subay ve astsubay eğitiminin yanı sıra tabur eğitiminin de güvenlik alanında büyük bir hizmet olduğunu aktaran Yılmaz, TURKSOM askeri eğitim üssünde bugüne kadar 5 bin askerin eğitildiğine işaret etti. Tekamül eğitimi için daha sonra Somalili askerlerin Isparta’ya gittiğini vurgulayan Yılmaz, TURKSOM’da komuta kademesinin de yetiştirildiğini anlattı.

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Yılmaz, 1000’e yakın Somali özel harekat polisinin de Türkiye tarafından ülkeye kazandırıldığına işaret ederek başkent Mogadişu ve diğer bölgelerde herhangi bir saldırı olduğunda ilk müdahaleyi yapan ve netice alan ekiplerin söz konusu özel harekatçılar olduğunu aktardı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okulları ve burs programıyla genç öğrencilerin yetiştiğini de ifade eden Yılmaz, mezun olan öğrencilerin ülkelerine dönerek önemli mevkilerde hizmet verdiğini söyledi.

Yılmaz, Türk Kızılay ve AFAD gibi kurumların kuraklık ve yoksulluğun görüldüğü bölgelerde insani yardım çalışmalarıyla da halka her gün hizmet etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Türk özel sektörü de varlık gösteriyor

Somali’de büyükelçilik yapmanın ya da Türk olarak bulunmanın gerek devlet gerekse halk nezdinde kıymetli olduğuna vurgulayan Yılmaz, Türkiye’nin doğrudan halka hitap eden projeleri hayata geçirdiğine dikkati çekti.

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Türk özel sektörünün de Somali’de faaliyet gösterdiğini ve iş yaptığını aktaran Yılmaz, başkentteki liman ve havaalanı gibi önemli merkezleri de Türk şirketlerinin işlettiğini söyledi.

Yılmaz ayrıca Türkiye-Somali ticaret hacminin 300 milyon doları aştığını ve iki toplum arasında ilişkilerin arttığını, ülkenin ekonomik potansiyelinin büyük fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Yılmaz, "Sıfır riskli bir durum söz konusu değil ancak küçük ve orta ölçekli vatandaşımız ekonomik faaliyet gösteriyor. Onlar şu anda bir sorunla karşılaşmadan çalışmalarını sürdürüyor. Biz de iş adamlarımızı teşvik ediyoruz. Güvenlik önlemleri alınırsa Somali iş yapılabilir bir yer. " dedi.

Somali-Somaliland arabuluculuğu süreci yeniden canlanacak

Türkiye’nin Somali ile ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland eyaleti arasındaki arabulucu rolünü sürdüğünü kaydeden Yılmaz, iki taraftaki seçim sürecinden ötürü bir ivme kaybı yaşandığını belirtti. Yılmaz, "Bu süreci yeniden canlandırmayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.