Dünya Türkiyede aranan firari iş adamı Galip Öztürk Gürcistanda gözaltına alındı
ASYA

Türkiye'de aranan firari iş adamı Galip Öztürk Gürcistan'da gözaltına alındı

Türkiye'de bir cinayet davasından hapis cezasına çarptırılan firari iş adamı Galip Öztürk'ün Gürcistan makamlarınca Batum kentinde gözaltına alındığı bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Türkiyede aranan firari iş adamı Galip Öztürk Gürcistanda gözaltına alındı
Galip Öztürk

Gürcistan Maliye Bakanlığı Soruşturma Dairesinden yapılan açıklamada, mahkeme kararıyla, Galip Öztürk hakkında kara para aklama, evrakta sahtecilik ve vergi kaçırma suçlamalarından soruşturma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir mahkeme kararına dayanarak G.Ö'nün ikamet ettiği yerde yapılan aramada, diğer maddi delillerle birlikte çok miktarda nakit paranın yanı sıra, G.Ö'yle bağlantılı olduğu iddia edilen uyuşturucu ve psikotrop maddeler ele geçirildi. 6 yıla kadar hapis cezası öngören Gürcistan Ceza Kanunu'nun 260 ve 261. maddelerinin ilk bölümleri uyarınca G.Ö. gözaltına alındı."

Galip Öztürk Gürcistan'dan fotoğraf paylaştı
EKONOMİ
Galip Öztürk Gürcistan'dan fotoğraf paylaştı

Yargıtay'dan Galip Öztürk'ün müebbet cezasına onay
EKONOMİ
Yargıtay'dan Galip Öztürk'ün müebbet cezasına onay
Veda edeceği kulübü açıkladı

Veda edeceği kulübü açıkladı

​Mesut Özil sosyal medyadan kariyerine dair flaş bir açıklama yaptı.
Kavurucu sıcaklar geliyor

Kavurucu sıcaklar geliyor

​Meteoroloji sıcak çarpmasına karşı saat vererek uyardı.
Taksimde Gezi Parkı provokasyonu: Göstericiler polise saldırdı

Başkan Avcı 7/24 sahada

Başkan Avcı 7/24 sahada

​'Vatandaşlarımızın iyi ve kötü gününde yanında olmaya devam edeceğiz.'

Kütahya'da korkutan deprem

Kütahya'da korkutan deprem

​Gediz ilçesi 4.2 ile sallandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.