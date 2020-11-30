Türkiye'den 5 ülkenin katılacağı tatbikata sert tepki

Türkiye, Doğu Akdeniz'de gerilimi yükseltecek Medusa tatbikatına tepki gösterdi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın Ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nden Binbaşı Pınar Kara, Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’de attığı adımlarla ilgili “Yunanistan, bölgede gerilimi tırmandırmaya, provokatif taciz ve ihlallerini sürdürmeye, diyalog yerine sürekli üçüncü taraflara gitme yolunu seçerek uzlaşmaz bir tutum sergilemeye devam etmektedir” dedi.

TATBİKAT GERİLİMİ TIRMANDIRACAK

Kara, Mısır açıklarında başlayacak tatbikata ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye karşıtlığında birleşerek Ağustos ayından itibaren tatbikat üzerine tatbikat düzenlemek suretiyle Akdeniz'de gerginliği tırmandırma çabalarına Yunanistan, GKRY, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır bir yenisini daha eklemiştir. 30 Kasım'da Mısır açıklarında başlayacak Fiili Müşterek Birleşik tatbikata, 5 ülke deniz ve hava kuvvetleri unsurlarıyla katılacak, tatbikat 6 Aralık'a kadar devam edecektir. Türkiye her zaman sorunların barış, diyalog, iyi komşuluk ve müttefiklik ruhu içerisinde çözülmesinden yanadır. Söz konusu tatbikat gerginliği arzulayan, barış ve diyalogdan kaçan tarafları bir kez daha göstermiştir."

TACİZLERE EN UYGUN ŞEKİLDE KARŞILIK VERİLDİ

Yunanistan'ın son NAVTEX provokasyonlarına ilişkin de bilgi veren Kara, "Yunanistan, NATO'nun Deniz Muhafızı Harekatı'na yardımcı destek görevi icra eden Deniz Karakol uçaklarımıza ve NATO kapsamında Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği NEXUS ACE görevlerinde, Türk uçaklarının uluslararası hava sahasında bulunduğu sırada tacizde bulunulmuştur. Yapılan taciz hareketlerine en uygun şekilde karşılık verilmiştir." ifadelerini kullandı.

REKLAM

OYNAT 02:11 Bakan Çavuşoğlu'ndan Sevilla haritası açıklaması: Bu harita olduğu sürece müzakere olmaz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Sevilla haritası olduğu müddetçe müzakerenin olmayacağını belirten Çavuşoğlu, 'Dediler ki gemiyi geçici olarak siz sorunsuz bölgeye gönderir misiniz? Neyi kast ediyorlar diye merak ettik. Üçgen olan bölge. Şu arada kal diyorlar. Siz bunu nasıl söylersiniz kardeşim. Bu ne demektir biliyor musunuz. Saçma sapan Sevilla haritasını kabul etmek demektir. Yunanistan bu haritayı kabul etmediğini açıklaması lazım. Bu harita durduğu sürece bunu çözemeyiz. Müzakere de olmaz. Müzakere olsa da sonuç elde edemezsiniz' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



