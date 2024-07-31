Türkiye'den İsmail Haniye suikastına sert tepki: Tahran’da alçakça katledilmesini lanetliyoruz

Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Heniyye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz."