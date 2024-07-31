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Türkiye'den İsmail Haniye suikastına sert tepki: Tahran’da alçakça katledilmesini lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesine tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz." ifadelerini kullanılırken ayrıca, saldırının Gazze'deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşıdığına vurgu yapıldı.

Seda Ekinci
08:18 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 08:42 - 31/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye şehit edildi
Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye şehit edildi

Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Heniyye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz."
ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığının bir kez daha gözler önüne serildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Bu saldırı, aynı zamanda Gazze'deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir."

İsmail Haniye Kimdir?

1963'te Gazze Şeridi'ndeki Elşati mülteci kampında dünyaya geldi. Ailesi 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında Aşkelon şehrinden kaçarak mülteci durumuna düşmüştü.


1987'de Gazze İslam Üniversitesi'nden mezun oldu. 1989'da I. İntifada'ya katıldığı ve Hamas üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı. 1992'de serbest bırakıldıktan sonra, İsrail tarafından diğer İslami Cihad ve Hamas üyesi 415 kişilik grubun arasına katılıp, Güney Lübnan'a sürüldü. Ertesi yıl Gazze'ye geri döndü.


2 Haziran 2014 – 13 Şubat 2017 tarihleri arasında Gazze Şeriti Yönetimi Başkanlığını üstlendi. 6 Mayıs 2017'den beri Hamas Siyasi Büro Başkanlığını yapmaktaydı.



#Dışişleri Bakanlığı
#Hamas
#İsmail Haniye
#suikast
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