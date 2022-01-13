Dünya Türkiyenin yaptırdığı Arnavutluktaki deprem konutları açılış için Cumhurbaşkanı Erdoğanı bekliyor
AVRUPA

Türkiye’nin yaptırdığı Arnavutluk'taki deprem konutları açılış için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

Arnavutluk’ta 2019 yılında yaşanan depremin ardından Türkiye’nin yardımı ile yapılan 500 deprem konutu açılış için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bekliyor. Projeden ev almaya hak kazanan vatandaşlar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkının insanlığını gördük" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Türkiye’nin yaptırdığı Arnavutluktaki deprem konutları açılış için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor
Projenin açılış töreninin 17 Ocak'ta yapılması planlanıyor.

Arnavutluk’ta 26 Kasım 2019’da yaşanan depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedeler için 500 konutun inşası için talimat vermişti.

PROJE TAMAMLANDI

Türkiye Arnavutluk’un kuzey bölgesinde bulunan Kurban belediyesine bağlı Laç kentinde 2019 senesinde yaşanan depremin sonrasında başlattığı konut projesi geçen yılın aralık ayında tamamlandı.

  • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan inşat 522 daire, 37 ticari bölüm ve yer altı park yerlerinden oluşuyor.

İHA

ÖRNEK PROJE

Okul, ticaret merkezi ve oyun parkları ile bu proje Arnavutluk’ta yeniden inşat çerçevesinde örnek proje olarak gösteriliyor.

İHA

Projenin açılış töreni 17 Ocakta Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor.

İHA

“Deprem yaşandığında ümitsizdik”

Projeden ev almaya hak kazananlardan Napolon Bala, çok mutlu olduğunu ifade ederek, “İki yıl önce deprem yaşandığında ümitsizdik. Bir şekilde gözlerimizi semaya açtık. Ve bakın bugün neredeyiz. Ev sahibi oldum. Türk uzmanların mükemmel işiyle bugün burada bu evlere kavuştuk” dedi.

İHA

'Türk halkının insanlığını gördük'


Projenin talimatını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm yetkililere teşekkür eden Bala, “Bu proje sayesinde Laç şehri halkına iyimserlik ve hayat geri döndü. Bugün duyduğumuz mutluluğu anlatamam. Ancak bu umudu geri vermeleri önemli. Bu umudu bize Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri verdi. Elbette Başbakan Edi Rama ve Arnavut halkı ile olan çok iyi münasebeti dolayısıyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkının insanlığını gördük. Burada 2 yıllık görevlerinde bölge halkı ile iyi bir diyalog içerisinde oldular” ifadelerini kullandı.


İHA

Projelerden ev alma hakkı kazanan bir diğer Arnavut Bardhok Kalthi, Türk halkı burada çalışmaları yürüten Türk şirketi ve yetkililere çok minnettar olduklarını ifade ederek, “Kelimelerle anlatılamaz. Yerel yetkililere ve Türkiye hükümetine çok müteşekkiriz” dedi.


İHA


Arnavutluk’taki 2019 yılında yaşanan 6,3 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybetmişti.

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