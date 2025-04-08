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Türkiye'ye kokain getiren şebeke çökertildi: 30 kilo kokain ele geçirildi

Türkiye'ye kokain getiren şebeke çökertildi: 30 kilo kokain ele geçirildi

14:398/04/2025, Salı
IHA
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Bulgaristan'dan Türkiye'ye bir minibüsün içinde profesyonelce hazırlanmış bölmeye gizledikleri 30 kg kokain ile yakalanan Bulgaristan vatandaşları gözaltına alındı.
Bulgaristan'dan Türkiye'ye bir minibüsün içinde profesyonelce hazırlanmış bölmeye gizledikleri 30 kg kokain ile yakalanan Bulgaristan vatandaşları gözaltına alındı.

Türkiye'ye getirmeye çalıştıkları 30 kg kokain ile yakalanan iki Bulgaristan vatandaşı gözaltına alındı.

Bulgaristan Uyuşturucu ile Mücadele Genel Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Teşkilatı ve Hudut Muhafaza Genel Müdürlüğü işbirliğiyle ülke genelinde uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yaptıkları 4 aylık teknik takip sonucu 45 yaşındaki P.D.'yi ve 1 kişiyi daha suçüstü yakaladı. Bulgaristan'dan Türkiye'ye bir minibüsün içinde profesyonelce hazırlanmış bölmeye gizledikleri 30 kg kokain ile yakalanan Bulgaristan vatandaşları gözaltına alındı.

Sofya Bölge Savcılığı, büyük miktarlarda dağıtım amacıyla yüksek riskli uyuşturucu madde bulundurma suçundan Bulgaristan'ın Vidin yakınlarındaki Tuna Köprüsü 2'den ülkeye giren bir TIR'da, Petrohan Geçidi yakınlarında düzenlenen operasyonda 30 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı. Vidin yakınlarındaki Tuna Köprüsü 2'yi kullanarak ülkeye giren ve uyuşturucu madde taşıdığından şüphelenilen bir tıra Petrohan Geçidi yakınlarında polis operasyonu düzenledi. Olayda gözaltına alınan 2 kişinin Kalotina Sınır Kontrol Noktasına götürüldüğü kaydedildi.

Gümrük Dairesi tarafından çekilen röntgende, araçta gizli bölmeler tespit edildi. Araçta yapılan detaylı aramada, 30 paket halinde 30 kilogram kokain maddesi ele geçirildi. Kokainin AB ülkesinden getirildiği ve Türkiye'ye gönderilmesinin amaçlandığını belirtilirken, yakalanan uyuşturucunun değerinin 2 milyon 750 bin euro üzerinde olduğu açıklandı.

Öte yandan, yapılan ek soruşturma kapsamında P.D ‘ye ait olan iki şirket ve 6 adreste yapılan aramalarda, suç faaliyetine ilişkin çok sayıda para, eşya ve belgeye de ulaşıldı.

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