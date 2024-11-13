UAD'den Ermenistan'a soğuk duş: Azerbaycan'ın yargı yetkisi onaylandı

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Azerbaycan'ın açtığı "Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme"nin (CERD) ihlali davasında Ermenistan'ın ileri sürdüğü üç ön itirazla ilgili kararını açıkladı. Divan, Ermenistan'ın iddialarını kabul etmeyerek davanın esastan görüleceğini belirtti. UAD ayrıca, Azerbaycan'ın Ermenistan aleyhine yönelttiği özellikle mayın ve bubi tuzaklarına ilişkin iddialarını inceleme yetkisine sahip olduğuna da hükmetti.
Divan, bugünkü kararında, yargı yetkisi bulunmadığı ve davanın esastan görülmemesi yönündeki Ermenistan iddialarını kabul etmeyerek davanın esastan görüleceğini belirtti.
UAD, Azerbaycan'ın Ermenistan aleyhine yönelttiği özellikle mayın ve bubi tuzaklarına ilişkin iddialarını inceleme yetkisine sahip olduğuna hükmetti.
Mayınlar 'etnik temizlik' iddiasıyla ele alınacak
UAD, Ermenistan'ın yetki itirazlarından birinci ve üçüncüsünü kabul ederken, 16'ya karşı 1 oyla mayınlarla ilgili itirazı reddetti.
Öte yandan divan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a aynı sözleşme kapsamında açtığı davada yine bugün verdiği kararla, Azerbaycan'ın yetki itirazını reddederek, bu davanın da esastan görüleceğine hükmetti.
İki ülke arasındaki karşılıklı 'aynı' dava
İki ülke birbirine karşı karşılıklı aynı davayı açtı.
Ermenistan'ın Azerbaycan aleyhine iddiaları, Azerbaycanlıların "Vatan Muharebesi" dediği, Eylül 2020'de başlayarak 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı ve sonrasında yaşananları kapsıyor.
Azerbaycan, 21 Nisan 2023'te, mahkemenin yargı yetkisine ilişkin ön itirazlarda bulundu ve 15-19 Nisan'daki duruşmalarda Azerbaycan, Ermenistan'ın gerekli kabul edilebilirlik şartları oluşmadan siyasi amaçla dava açtığını ve UAD nezdindeki dava açma amacını kötüye kullandığını belirterek, davanın reddini istedi.
Ermenistan, 22 Nisan'da başlayan ve bugün sona eren duruşmalarda Divan'dan Azerbaycan'ın davasını yargı yetkisinin yokluğu nedeniyle reddetmesini talep etti.