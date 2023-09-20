İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan kararı: Geçici olarak durduruldu

Çok belliydi, bu kadar kıvılcımdan yangın çıkmaması imkansızdı, öyle de oldu. Nitekim ‘gelişi’, “II. Azerbaycan-Ermenistan Savaşı’na doğru” (09/09) başlığıyla paylaşmıştık… Dün öğle saatlerinden itibaren Azerbaycan, “Karabağ’da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla anti-terör operasyonu başlattı”. Bu satırlar yazılırken gelişmeler çok tazeydi ama çaplı/hazırlıklı bir harekât olduğu hissediliyordu. Bu bir “anti-terör operasyonu” olarak tarif ediliyor çünkü kimse kendi toprağına savaş açmaz.