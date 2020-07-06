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Dünya Üç buçuk ay sonra bir ilk Fransadaki Louvre Müzesi kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı
AVRUPA

Üç buçuk ay sonra bir ilk: Fransa'daki Louvre Müzesi kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı

Fransa'nın başkenti Paris'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapatılan Louvre Müzesi 3,5 ay aradan sonra yeniden açıldı.

Haber Merkezi AA
Louvre Müzesi
Louvre Müzesi

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden Louvre, ülkede normalleşme sürecine girilmesiyle kapılarını sanatseverlere 3,5 ay sonra yeniden açtı.

Müzenin Genel Direktörü Jean-Luc Martinez, yaptığı açıklamada, ziyaretçileri ağırlamaktan çok mutlu olduğunu belirtti. Martinez, normal şartlarda günde 30 bin kişinin müzeyi ziyaret ettiğini, bugün ise 7 bin kişinin rezervasyon yaptığını aktardı. Müzede bazı koleksiyonların ziyarete kapatıldığı bilgisi de paylaşıldı.

Louvre Müzesi

Müzede maske kullanmak zorunlu

Louvre'a ziyaretçilerinin çoğunluğunu yabancı turistler oluştururken bugün açılışının ilk saatlerinde daha çok yerli turistlerin geldiği görüldü. Müzenin içerisinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske kullanmak zorunlu oldu. Müzede yerlere "sosyal mesafe" kuralını gösteren bantlar yapıştırıldı.

Kovid-19 salgını döneminde 40 milyondan fazla avro zarara uğrayan müzeyi 2018'de 10 milyondan fazla kişi ziyaret etti.

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