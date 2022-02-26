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Ukrayna Büyükelçiliği: SİHA’larımız Rus konvoyunu etkisiz hale getirdi

Ukrayna Büyükelçiliği, Kherson şehrine giren Rus konvoyunun SİHA’larla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Büyükelçiliğin resmi hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna Hava Kuvvetleri, Bayraktar TB2 SİHA’ları kullanarak Kherson şehrine giren Rus konvoyu etkisiz hale getirdi" denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukrayna Büyükelçiliği: SİHA’larımız Rus konvoyunu etkisiz hale getirdi
Vurulan Rus konvoyu.

Ukrayna ordusu ve halkı, Rusya'nın işgal girişimine karşı direnmeye devam ediyor. Yaşanan gelişmelere ilişkin Ukrayna Büyükelçiliği tarafından bir paylaşım yapıldı.

Ukrayna Herson'da Rus konvoyu Bayraktar TB2 SİHA'ların hedefi oldu
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Ukrayna Herson'da Rus konvoyu Bayraktar TB2 SİHA'ların hedefi oldu
Ukrayna'nın Herson şehrinde ilerleyen Rus konvoyu ummadık bir saldırıyla karşılaştı. Askeri teçhizat yüklü dev araçlar Bayraktar TB2 SİHA atışlarıyla kullanılamaz hale geldi.

SİHA'LARLA VURULDU

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kherson şehrine giren Rus konvoyunun SİHA'larla etkisiz hale getirildiği duyuruldu. İmha olan konvoyun görüntülerine de yer verildi.

  • Paylaşımda, "Ukrayna Hava Kuvvetleri, Bayraktar TB2 SİHA’ları kullanarak Kherson şehrine giren Rus konvoyu etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

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Ukraynalı komutandan Rus askerlerine gözdağı: Bayraktarları beğendiniz mi?
Ukrayna Silahlı Kuvvetler Komutanı'nın işgalci Rus askerlerine yönelik konuşması sosyal medyada gündem oldu. Rus askerlerine Türkiye'den aldıkları Bayraktar TB2'leri hatırlatan Ukraynalı komutan, 'Bayraktarları beğendiniz mi? Başınızın tepesinde uçuşan nedir. Sizinle savaşmak için şeyimiz var, en iyisi teslim olun. Şansınız varken kaçın' ifadelerini kullandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede büyük beğeni topladı.

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