Ukrayna Büyükelçiliği: SİHA’larımız Rus konvoyunu etkisiz hale getirdi

Ukrayna ordusu ve halkı, Rusya'nın işgal girişimine karşı direnmeye devam ediyor. Yaşanan gelişmelere ilişkin Ukrayna Büyükelçiliği tarafından bir paylaşım yapıldı.

SİHA'LARLA VURULDU

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kherson şehrine giren Rus konvoyunun SİHA'larla etkisiz hale getirildiği duyuruldu. İmha olan konvoyun görüntülerine de yer verildi.

Paylaşımda, "Ukrayna Hava Kuvvetleri, Bayraktar TB2 SİHA’ları kullanarak Kherson şehrine giren Rus konvoyu etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

#Ukrayna Hava Kuvvetleri, Bayraktar TB2 SİHA’ları kullanarak Kherson şehrine giren Rus konvoyu etkisiz hale getirdi. pic.twitter.com/L1HPgEEDE5 — Ukraine in Turkey (@UKRinTR) February 26, 2022