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Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Saldırılar sürüyor kimsenin sözüne inanmıyoruz
AVRUPA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Saldırılar sürüyor kimsenin sözüne inanmıyoruz

Rusya’nın Kiev ve Çernihiv’e saldırılarını azaltma kararına rağmen hala saldırılara devam ettiğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ”Kimsenin sözüne inanmıyoruz. Savaş alanında gerçek bir durum var” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Saldırılar sürüyor kimsenin sözüne inanmıyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya - Ukrayna heyetinin İstanbul’da yaptığı görüşmelerden sonra Rusya Savunma Bakanlığı’nın, Kiev ve Çernihiv bölgelerine saldırıları azaltma kararına rağmen saldırıların hala sürdüğüne işaret etti.

Ukrayna topraklarının her karışı için savaşmaya devam edeceklerini belirten Zelenskiy, “Evet, devam eden bir müzakere süreci var. Ama bunlar hala boş sözler. Şimdiye kadar hiçbir özelliği yok. Rus birliklerinin Kiev ve Çernihiv’den çekildiği iddiasıyla ilgili başka sözler de var. İddiaya göre işgalcilerin bu yönlerdeki faaliyetleri azaltılacak. Bunun bir oyalama değil, çekilmenin sonuçları olduğunu biliyoruz. Savunucularımızın çalışmalarının sonuçları. Ancak aynı zamanda Donbass’ta yeni saldırılar için Rus birliklerinin biriktiğini de görüyoruz ve bunun için hazırlanıyoruz. Kimseye inanmıyoruz, güzel sözlere. Savaş alanında gerçek bir durum var. En önemlisi hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz ve topraklarımızın her bir karışı için halkımızın her biri için savaşacağız” dedi.

“1 milyar dolarlık insani yardım ve 500 milyon dolarlık destek paketi için Biden’a teşekkür ettim”

Sözlerinin devamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşme yaptığını aktaran Zelenskiy, “ABD Başkanı Biden ile bir görüşme gerçekleştim. Çok detaylıydı. Bir saat sürdü. Elbette, 1 milyar dolarlık yeni insani yardım paketi ve 500 milyon dolarlık doğrudan bütçe desteği için ABD’ye teşekkür ettim. Şu an dönüm noktasında olduğumuzu belirttim. Başkan Biden’a Ukrayna’nın neye ihtiyacı olduğunu söyledim. ABD’nin ilkeli desteğine sahibiz ve şimdi, demokratik dünyanın tüm gücünü göstermek için Ukrayna’ya yardım etmek özellikle önemlidir. Eğer birlikte özgürlük için savaşmak istiyorsak, ortaklarımıza danışıyoruz. Gerçekten birlikte özgürlük ve demokrasimizi korumak için savaşıyorsak o zaman bu zor zamanda yardım talep etme hakkımız var” dedi.

Geri çekilen Rus ordusu saldırı için yeniden toplanıyor: İşte hedefteki kent
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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 35’inci gününde devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzyanyk, Rus ordusunun saldırı operasyonlarına yeniden başlamaya hazırlandığını ifade etti.
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Matuzyanyk, Rus ordusunun Ukrayna’nın doğusundaki Ukrayna birliklerini kuşatmaya odaklandığını ve hala kuşatma altındaki Mariupol ile Luhansk’taki Popasna ve Rubizhne kasabalarını ele geçirmeye çalıştığını aktardı.
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Rus ordusunun başkent Kiev ve Çernihiv bölgelerinde bazı hareketlerinin gözlemlendiğini ifade eden Matuzyanyk, Ukrayna’nın bunun toplu bir geri çekilme olarak görmediğini belirtti.
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Rus ordusunun diğer kilit bölgelere odaklanmak ve Donbass bölgesinin \"kurtarılmasını\" tamamlamak için Ukrayna’nın başkenti Kiev ve kuzeydeki Çernihiv kenti yakınlarında yeniden toplandığı ifade edildi.
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Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin dün yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Türkiey’de devam eden müzakerelerde ilerleme kaydedildiğine işaret etmiş, “Karşılıklı güveni arttırmak, daha fazla müzakere koşulları oluşturmak ve anlaşmanın kabul edilip imzalanması nihai hedefine ulaşmak için Kiev ve Çernihiv yönlerinde askeri operasyonların azaltılmasına karar verildi” demişti.
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Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky ise, Rus ordusu tarafından Kiev ve Çernihiv’de saldırıları durdurma kararı alınmasının ateşkes anlamına gelmediğini belirtmişti.
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Geri çekilen Rus ordusu saldırı için yeniden toplanıyor: İşte hedefteki kent
Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzyanyk, Rus ordusunun saldırı operasyonlarına yeniden başlamaya hazırlandığını açıklarken, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Donbass bölgesinin "kurtarılmasını" tamamlamak için Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev ve kuzeydeki Çernihiv kenti yakınlarında yeniden toplandığı ifade edildi.

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