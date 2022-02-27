Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Müzakerelerin sonuç vereceğine inanmasam da şans verdik Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile gerçekleşecek olan müzakerelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, "Rusya ile görüşmelerin sonuç vereceğine inanmıyorum ama yine de şans verildi" ifadelerini kullandı.

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