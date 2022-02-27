Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Müzakerelerin sonuç vereceğine inanmasam da şans verdik
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Müzakerelerin sonuç vereceğine inanmasam da şans verdik

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile gerçekleşecek olan müzakerelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, "Rusya ile görüşmelerin sonuç vereceğine inanmıyorum ama yine de şans verildi" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Müzakerelerin sonuç vereceğine inanmasam da şans verdik
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları dördüncü gününe girerken, Rusya ve Ukrayna müzakere konusunda anlaştı.

"SONUÇ VERECEĞİNE İNANMIYORUM"

  • Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesaj ile söz konusu müzakerelere değinerek, “Açıkçası her zaman olduğu gibi Belarus'taki görüşmenin sonuç vereceğine inanmıyorum ama şans verilmeli. Böylelikle Ukrayna vatandaşlarının, Ukrayna Devlet Başkanı olarak savaşı durdurmaya çalışmadığım konusunda tek bir şüphesi olmayacak” dedi.

"BELARUS'TAN UKRAYNA'YA FÜZE, UÇAK VE HELİKOPTERLERİN UÇMASINI İSTEMİYORUM"

Müzakereler konusunda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili konuşan Zelenskiy, “Aleksandr Lukaşenko ile telefon görüşmesi yaptım. Onunla iki yıldır konuşmamıştık ve bugün uzun uzun konuştuk. Belarus'tan Ukrayna'ya füzelerin, uçakların, helikopterlerin uçmasını istemiyorum. Belarus’tan, Ukrayna’ya asker girmesini istemiyorum dedim. Bana bu konuda güvence verdi” ifadelerini kullandı.

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