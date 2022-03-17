Dünya Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Türkiyenin dayanışması sarsılmaz nitelikte
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Türkiye'nin dayanışması sarsılmaz nitelikte

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Türkiye'nin, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'ya gösterdiği dayanışmanın sarsılmaz nitelikte olduğunu belirtti. Kuleba, "Türkiye'nin siyasi ve insani desteğinin yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı yıkıcı savaşa son vermesi için devam ettiği diplomatik çabalar için minnettarız" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Türkiyenin dayanışması sarsılmaz nitelikte
Mevlüt Çavuşoğlu - Dmitro Kuleba

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere Ukrayna'da bir araya geldiğini hatırlatarak, "Türkiye'nin dayanışması sarsılmaz nitelikte." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ülkesine siyasi ve insani yardım verdiğini hatırlatan Kuleba, savaşın durdurulması için Türkiye'nin diplomatik görüşmeler yürüttüğünü vurguladı.

"DİPLOMATİK ÇABALAR İÇİN MİNNETTARIZ"

Kuleba, şunları kaydetti:

  • "Türkiye'nin siyasi ve insani desteğinin yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı yıkıcı savaşa son vermesi için devam ettiği diplomatik çabalar için minnettarız."

Bakan Çavuşoğlu'ndan
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Bakan Çavuşoğlu'ndan "Savaşı durdurun" mesajı: Akan kanın ve gözyaşının durdurulması gerekiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'daki resmi temaslarının ardından Ukrayna'nın Lviv kentinde mevkidaşı Dmytro Kuleba ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Bu savaşın bir an evvel sona ermesi gerekiyor. Akan kanın ve gözyaşının durdurulması gerekiyor. Biz ilk günden bu güne kadar bu yönde çabalarımızı yoğunlaştırarak devam ediyoruz' dedi.

Bakan Çavuşoğlu Lviv'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile bir araya geldi
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Bakan Çavuşoğlu Lviv'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Rusya'nın başkenti Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Rusya'nın başkenti Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyarette Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelmişti. Bakan Çavuşoğlu, bugün ise Ukrayna'nın Lviv kentinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu görüşmede, Lviv kentine Ukrayna'yla olan dayanışmayı göstermek için geldiğini ve Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için çaba göstermeye devam edeceğini belirtti.

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