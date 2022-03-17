Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Türkiye'nin dayanışması sarsılmaz nitelikte
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Türkiye'nin, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'ya gösterdiği dayanışmanın sarsılmaz nitelikte olduğunu belirtti. Kuleba, "Türkiye'nin siyasi ve insani desteğinin yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı yıkıcı savaşa son vermesi için devam ettiği diplomatik çabalar için minnettarız" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere Ukrayna'da bir araya geldiğini hatırlatarak, "Türkiye'nin dayanışması sarsılmaz nitelikte." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin ülkesine siyasi ve insani yardım verdiğini hatırlatan Kuleba, savaşın durdurulması için Türkiye'nin diplomatik görüşmeler yürüttüğünü vurguladı.
"DİPLOMATİK ÇABALAR İÇİN MİNNETTARIZ"
Kuleba, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin siyasi ve insani desteğinin yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı yıkıcı savaşa son vermesi için devam ettiği diplomatik çabalar için minnettarız."