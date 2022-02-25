Dünya Ukrayna lideri Zelenskiyden son dakika uyarısı Rus sabotajcılar Kievde
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Ukrayna lideri Zelenskiy'den son dakika uyarısı: Rus sabotajcılar Kiev'de

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus sabotajcılarının Kiev'e girdiğini söyleyerek "Kiev halkından dikkatli olmalarını ve sokağa çıkma yasağına uymalarını istiyorum" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukrayna lideri ​Zelenskiyden son dakika uyarısı: Rus sabotajcılar Kievde
Vladimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus sabotaj gruplarının Kiev'e girdiğini açıkladı.

Zelenskiy, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun ülkenin neredeyse tamamını korumayı başardığını bildirdi.

Zelenskiy: Rusya'nın bir numaralı hedefi benim

Hostomel Havaalanı'nı Rus güçlerinden geri aldıklarını anımsatan Zelenskiy, "Bu da başkente güven veriyor. Öncü verilere göre, 137 tane kahramanımızı, vatandaşımızı kaybettik. Asker ve sivil." ifadesini kullandı.

Hükümet merkezinde kalarak çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Zelenskiy, "Aldığımız bilgilere göre düşman beni bir numaralı hedef olarak belirledi. Ailem ise iki numaralı hedef. Devlet başkanını yok ederek Ukrayna'yı siyasi olarak yok etmek istiyorlar." ifadesine yer verdi.

Zelenskiy, Rus sabotaj birliklerinin Kiev'de bulunduğunu aktararak, "Düşman sabotaj grupları Kiev'e girdi. Bu nedenle Kievlilerden ricam, dikkatli olun, sokağa çıkma yasağı kurallarına uyun." ifadesini kullandı.

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