Dünya Ukrayna Liman bölgesinde Rus birlikleri kuşatılmak üzere
AVRUPA

Ukrayna: Liman bölgesinde Rus birlikleri kuşatılmak üzere

Ukrayna'da Donetsk bölgesindeki Liman kentinde Rus birliklerinin kuşatılmasının tamamlanma aşamasında olduğu belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ukrayna: Liman bölgesinde Rus birlikleri kuşatılmak üzere
Arşiv

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Grubu Temsilcisi Sergey Çerevatiy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Liman bölgesindeki tüm lojistik rotaları kontrol altında tuttuklarını belirtti.

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım
DÜNYA
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım

Çerevatiy, "Rus birliklerinin Liman bölgesindeki kuşatmasını tamamlamaya yönelik tedbirler devam ediyor. Hemen hemen tüm lojistik rotalar Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ateşli kontrolü altında." dedi.

Zelenskiy resmen açıkladı: NATO'ya başvurduk
DÜNYA
Zelenskiy resmen açıkladı: NATO'ya başvurduk

Savaş Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, 29 Eylül akşamı Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesindeki Liman kentinde Rus birliklerini kuşatmak üzere olduğu ve Ruslar takviye almazsa şehrin Ukrayna kontrolüne geçebileceği öne sürülmüştü.

Ukrayna: Çalışmaya devam ediyoruz ve topraklarımızı kurtarıyoruz
DÜNYA
Ukrayna: Çalışmaya devam ediyoruz ve topraklarımızı kurtarıyoruz

Avrupa Birliği: İlhak edilen 4 bölgenin Rusya'nın parçası olduğunu katiyen kabul etmiyoruz
DÜNYA
Avrupa Birliği: İlhak edilen 4 bölgenin Rusya'nın parçası olduğunu katiyen kabul etmiyoruz

Putin 4 bölgenin Rusya'ya katılmasını öngören mutabakatı imzaladı: Bu temel haktır ve tarihi bir haktır
DÜNYA
Putin 4 bölgenin Rusya'ya katılmasını öngören mutabakatı imzaladı: Bu temel haktır ve tarihi bir haktır
18 gün önce evlenmişti

18 gün önce evlenmişti

Kahreden ölüm: Üzerine devrilen duvarın altında kaldı.
Bakan Kasapoğlu duyurdu

Bakan Kasapoğlu duyurdu

​2023 yılı Türk Dünyası Gençlik Başkenti unvanı İstanbul'a verildi.
KKTC: Rumların silahlanma faaliyetlerine Türkiye ile misliyle karşılık vereceğiz

New York'dan sonra Balıkesir'de

New York'dan sonra Balıkesir'de

​3 Ekim Dünya Habitat Günü 110 ülkede 7 ayrı dilde canlı olarak yayınlanacak

Hastaneye sevk edilirken verdiği cevapla herkesi şoke etti.

​Zelenskiy üyelik belgesini imzaladı.

Asos'ta 16 hedef böyle vuruldu.

​Avrupa Birliği: Dört bölgenin Rusya'nın bir parçası olduğunu asla tanımıyoruz.

​Putin, imza töreninde konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.