Ukrayna müzakere heyeti başkanı David Arakhamia açıkladı: Güçlendirilmiş tarafsızlığa çok yakınız

Ukrayna’daki Rus işgali sürerken, diplomasi silahların gölgesinden çıkmaya başladı. Önceki gün tarafların İstanbul’da bir araya gelmesi barış umudunu biraz daha artırdı. Görüşme sonrası yapılan açıklamalar da barışın uzak olmadığına işaret ederken Rusya ile süren müzakerelerde Ukrayna heyetine başkanlık eden David Arakhamia RBC-Ukrayna Haber Ajansı’na verdiği röportajda “güçlendirilmiş tarafsızlık” modeline yakın olduklarını söyledi.

David Arakhamia

İSVİÇRE GİBİ OLMAYACAĞIZ

Arakhamia, ‘Güçlendirilmiş tarafsızlık’ ifadesinden kimsenin; İsviçre gibi, ordusu olmayan ve sadece garantör devletlerin himayesi altında güvenliğini sağlayan bir ülke anlamını çıkarmaması gerektiğinin altını çizdi. Ordusuz bir Ukrayna modelini takip etmediklerini dile getiren heyet başkanı, garantör ülkelerin, öz savunma güçlerine ek olarak gerekli durumlarda kendilerini destekleyeceğinin anlaşılmasını istedi.

ÖZEL GÜVENLİK GARANTİSİ

Toplu bir güvenlik garantisinden ziyade Ukrayna’ya özel güvenlik garantilerinin konuşulduğunu aktaran Arakhamia, üzerinde çalıştıkları modelde Ukrayna’ya herhangi bir saldırı olması halinde garantör ülkelerin maksimum 72 saat içinde silahlı müdahale de dahil olmak üzere, gerekli yardımı sağlamakla yükümlü olacağını söyledi.

RUSLAR GERİ ÇEKİLMELİ

Ukrayna’nın Batılı müttefiklerinden silah almaya devam edecekleri vurgulayan David Arakhamia, anlaşma için her koşulda Rus ordusunun işgal öncesi 23 Şubat’taki pozisyonuna geçmesi gerektiğini işaret ederek Rus heyetinden geri çekilmelerini istediklerini belirtti. heyet Başkanı, geri çekilme olmadıkça referandum ya da anlaşmanın olamayacağını ifade etti. Viyana Sözleşmesi normlarına uyarak ilerlediklerini de dile getiren Arakhamia, “Viyana Sözleşmesi bize çok yardımcı oluyor, çünkü bir anlaşma baskı altında imzalanırsa, o zaman geçersiz sayılacağını orada açıkça belirtiliyor” ifadelerini kullandı.

DİRENİŞ DİPLOMASİYİ GÜÇLENDİRDİ

David Arakhamia, garantör ülkelerin temsilcilerinin üç haftalık müzakereler sonucunda Ukrayna ve Rusya’nın ulaştığı noktayı gördüklerinde çok iyimser olduklarını paylaştı. Sahada elde edilen başarılara da değinen Ukraynalı müzakereci, ellerini kuvvetlendiren şeyin diplomasiden ziyade silahlı direniş olduğunun altını çizdi ve Ukraynalı askerlere teşekkür etti.

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Tarafsızlığın çerçevesi

Uluslararası hukuka göre bir ülkenin ‘tarafsız’ olabilmesi için uluslararası silahlı çatışmaların bir parçası olmaması ve sınırları içinde başka bir ülkenin askeri üssünü bulundurmaması gerekiyor. Ukrayna’nın ‘tarafsız’ bir devlet statüsüne geçmesi için ise Ukrayna Meclisi’nde bulunan 450 vekilin 300’ünün bu değişikliği kabul etmesi gerekiyor. Ukrayna Devlet Başkanı’nın NATO’ya katılamayacağını kabul etmesinin ardından Kiev yönetimi yeni hedefini Avrupa Birliği (AB) olarak belirledi. Ukraynalıların da düzenlenecek olası bir referandumda AB’ye üye olunması halinde Ukrayna’nın yeni statüsüne onay verebileceği düşünülüyor.