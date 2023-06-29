Ukrayna ordusu ilerliyor: Güneyde 1300 metre doğuda 1500 metre yol katedildi

Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusunun Melitopol, Berdyansk ve Bahmut yönlerinde taarruz operasyonlarını sürdürdüğünü belirtti.

Ukrayna askerlerinin ülke topraklarının her metrekaresi için mücadele verdiğine işaret eden Malyar, "İlerleme kaydediyorlar. Aynı zamanda düşman Liman, Avdiyivka ve Marinka yönlerinde saldırılarını sürdürüyor, ancak başarısız." değerlendirmesini yaptı.