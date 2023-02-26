Ukrayna: Rus ordusu dün 14 füze ve 19 hava saldırısı düzenledi

Rus ordusundan yeni saldırı
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya’nın ana çabalarını Kupyansk, Liman, Bahmut, Avdiyivka ve Şahtersk’te taarruza geçmeye yoğunlaştırdığı, Ukrayna askerlerinin dün bu yönlerde 71 Rus saldırısını püskürttüğü belirtildi.
Ukrayna hava kuvvetlerinin son bir günde Rus askerleri ve teçhizatının yoğunlaştığı alanları 12 kez vurduğu bildirilen açıklamada, Ukrayna askerlerinin Rus güçlere ait 3 insansız hava aracını düşürdüğü belirtildi.
Açıklamada ayrıca Ukrayna füze ve topçu birliklerinin, Rus birliklerinin iki toplanma alanını, radar ve elektronik harp istasyonlarını imha ettiği bilgisi verildi.