Ukrayna: Rus ordusu dün 14 füze ve 19 hava saldırısı düzenledi

Rus güçlerinin hedeflerini belirlemek için sürekli havadan keşif yaptığı kaydedilen açıklamada, “Rus ordusu, dün 14 füze ve 19 hava saldırısı düzenledi. Çok namlulu füze sistemlerinden 57 kez ateş etti. Siviller yaralandı.” ifadelerine yer verildi.