Ukrayna: Rusya'nın olası işgal girişiminde 5 milyon Ukraynalı mülteci olabilir

Ukrayna ve Rusya hattında hareketli günler yaşanıyor.

Ukrayna sınırlarında şu an yaklaşık 100 bin Rus birliği olduğunu aktaran Reznikov, işgal girişiminin iki taraf için bir felaket olacağını belirtti.

Reznikov, bu durumda iki tarafın pek çok kayıp vereceğini ve 5 milyon Ukraynalının mülteci olabileceğini ifade ederek, ülkedeki 15 nükleer santralin de tehlikeye gireceğini vurguladı.

Putin için Ukrayna'nın son hedef olmadığını düşündüğünü aktaran Reznikov, savaş olursa bunun Avrupa'ya da sıçrayacağını iddia etti.