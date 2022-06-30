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Ukrayna: Rusya'nın Yılan Adası'ndan gönüllü olarak çekildikleri açıklaması 'yalan'

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Karadeniz'deki Yılan Adası'ndan gönüllü olarak çekildiklerine ilişkin açıklamasının "yalan" olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna: Rusyanın Yılan Adasından gönüllü olarak çekildikleri açıklaması yalan
Arşiv.

Yermak, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Yılan Adası'nda artık Rus yok. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, mükemmel bir operasyonla onları kapı dışarı etti." ifadesini kullandı.

Rusya'da Yılan Adası'ndan çekilmelerinin iyi niyet jesti olarak sunulduğuna işaret eden Yermak, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Karadeniz'deki Yılan Adası'ndan gönüllü olarak çekilmesine ilişkin açıklamasının "yalan" olduğunu savundu.

"Odessa bölgesi savunucularına minnettarım"

  • Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy da Ukrayna ordusunun saldırılarına dayanamayan Rus birliklerinin Yılan Adası'nı terk etmek zorunda kaldığını belirtti.
  • Zalujniy, "Havadan saldırılarımıza dayanamayan işgal birlikleri Yılan Adası'nı terk etti. Topraklarımızın stratejik açıdan önemli bir bölümünü kurtarmak için azami önlemler alan Odessa bölgesi savunucularına minnettarım." ifadelerini kullandı.
  • Genelkurmay Başkanı Zalujniy, adanın kurtarılmasında önemli rol üstlenen Ukrayna yapımı "Bogdan" obüsünün tasarımcılarına ve imha araçları yardımında bulunan yabancı ortaklara teşekkür etti.
  • Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Güney Birimi, daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun başarılı operasyonu sonucunda Rusların iki sürat teknesiyle Yılan Adası'nı terk ettiklerini bildirmişti.
  • Rusya Savunma Bakanlığı da iyi niyet göstergesi olarak Yılan Adası'nda kendilerine verilen görevleri tamamladıklarını ve buradaki askeri birlikleri geri çektiklerini duyurmuştu.

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