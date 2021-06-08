Ukrayna Türkiye'den Korkut Hava Savunma Sistemi'ni satın alabilir

Aselsan'ın 'Korkut' Sistemi gemileri füzelere karşı koruyor

Aselsan tarafından füzelere karşı geliştirilen KORKUT Sistemi'nin, geçen yıl 4 Mayıs'ta TCG S.Mehmetpaşa gemisinde yapılan test görüntüleri, bu alanda ulaşılan teknolojik düzeyi bir kez daha gösterdi.

Aselsan'ın geliştirdiği Korkut Sistemi'nin füzelere karşı etkinliği, 2015 yılında yapılan testler ile kanıtlanmış ve bu sistemler, 2016 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmişti. Korkut Sistemi, savaş gemilerinin füzelere karşı kendilerini korumak için kullandıkları Yakın Hava Savunma Sistemi ihtiyaçlarının milli bir sistemle karşılanmasını da mümkün hale getirdi.

