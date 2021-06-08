Dünya Ukrayna Türkiyeden Korkut Hava Savunma Sistemini satın alabilir
AVRUPA

Ukrayna Türkiye'den Korkut Hava Savunma Sistemi'ni satın alabilir

ASELSAN üretimi Korkut (Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi), önümüzdeki hafta Kiev'de düzenlenecek "Arms and Security 2021" fuarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne sunulacak. Ukrayna medyası, buna dikkat çekerek Ukrayna’nın Türkiye’den Korkut Hava Savunma Sistemi satın alabileceğini öne sürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukrayna Türkiyeden Korkut Hava Savunma Sistemini satın alabilir
Korkut Hava Savunma Sistemi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen geliştirme projesi kapsamında ASELSAN tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi’nin Ukrayna’ya satışı gündemde.

Ukrayna’da savunma sanayi üzerine yayım yapan, 100'den fazla şirket ve kuruluşla iş birliği bulunan Defence Express isimli haber sitesi, Ukrayna’nın Türkiye’den KORKUT alabileceğini öne sürdü.

Ukrayna Silah Kuvvetleri yakından inceleyecek

Defense Express'in haberine göre ASELSAN, 15-18 Haziran tarihlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenecek "Arms and Security 2021" fuarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bu sistemi sunacak.

Aselsan'ın 'Korkut' Sistemi gemileri füzelere karşı koruyor
OYNAT 04:09
Aselsan'ın 'Korkut' Sistemi gemileri füzelere karşı koruyor
Aselsan tarafından füzelere karşı geliştirilen KORKUT Sistemi'nin, geçen yıl 4 Mayıs'ta TCG S.Mehmetpaşa gemisinde yapılan test görüntüleri, bu alanda ulaşılan teknolojik düzeyi bir kez daha gösterdi.
Aselsan'ın geliştirdiği Korkut Sistemi'nin füzelere karşı etkinliği, 2015 yılında yapılan testler ile kanıtlanmış ve bu sistemler, 2016 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmişti. Korkut Sistemi, savaş gemilerinin füzelere karşı kendilerini korumak için kullandıkları Yakın Hava Savunma Sistemi ihtiyaçlarının milli bir sistemle karşılanmasını da mümkün hale getirdi.

Gerçekleştirilecek sunumun ardından sistemin satın alımı söz konusu olabilir. Defence Express, haberin devamında Korkut hava savunma sisteminin özelliklerinden bahsederek, Ukrayna'nın Korkut'u satın alması durumunda, bu sistemleri yerli imkanlarla üretebileceğine dikkat çekti.

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