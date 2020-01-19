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POLİTİKA

Füzeler kuruldu

Türkiye’nin Libya’ya gönderdiği hava savunma sistemi darbeci Hafter güçlerini panikletti. Hafter’in sözcüsü Ahmed el-Mismari, TSK’nın Mitiga Havaalanı’na hava savunma sistemleri yerleştirdiğini, Misrata Limanı’na da silah, cephane ve top indirdiğini söyleyip tehditlerde bulundu. Savunma sistemleri Korkut ve Hawk önceki gün görüntülenmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Karadeniz Vakfı (KARVAK) ile Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezince (KASAM) “Türkiye’nin Libya’da Ne İşi Var? / Zaruretler, Tehditler ve Fırsatlar” konulu panel düzenlendi. Libya-Türkiye ilişkilerinin masaya yatırıldığı panelde konuşan KARVAK Başkanı Yusuf Cevahir, “Kardeşlik hukukumuz bizi bugün Libya’ya sahip çıkma vazifesini veriyor. Hiçbir hadise bu vazifeyi icra etmekte bize engel olamaz. Libya’nın acı dolu günlerinde orada hep beraber olmalıyız” dedi. Libya’nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar Ahmed Abdülkadir de Türkiye ile Libya’nın ilişkilerinin çok eskiye dayandığını, Türkiye’nin Libya’nın yanında olmasını sevinçle karşıladıklarını belirterek, şöyle konuştu: “Libya ile Türkiye arasındaki bu yakınlaşma yeni değil. Kuzey Afrika’da, Osmanlıların gelişiyle Portekiz işgali son bulmuştur ve Osmanlı desteğiyle İslam bayrağı çekilmiştir. Böylece Batı’nın olumsuz girişimlerine karşı Osmanlı orada dimdik durmuş, 400 yıl boyunca bu adaletli hüküm devam etmiştir. İlişkilerimizi tekrar canlandırarak sürdürmemiz lazım. Bu, tüm Müslümanlar için önemli bir konudur. İki tarafın da güçlü olması lazım. Bizim aramızda birleştirici çok ortak yönümüz var.”

3 ANA GEREKÇEMİZ VAR

Programın moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. Zekeriya Kurşun da Türkiye’nin Libya’da bulunmasının 3 ana gerekçesini şöyle sıraladı: “Birincisi, tarihi zorunluluktur. 1510’lu yıllarda İspanyollar Kuzey Afrika’da terör estirirken Trablusgarp işgal edildiğinde, Osmanlı’ya müracaat edildi. Kanuni Sultan Süleyman tahta geçtiğinde Libyalılarla sırt sırta vererek mücadele etmiş, Trablusgarp yeniden kurtarılmıştır. İkinci husus ise jeopolitik zorunluluktur. Türkiye’nin jeopolitiği, Akdeniz’de söz sahibi olmayı gerektiriyor. Üçüncü nokta ise insani mecburiyet. Ailenizden, komşunuzdan ya da yakın çevrenizden birinin yardımına nasıl koşuyorsanız, buradaki duruma da insani olarak koşulmalıdır.”

Korkut’tu

  • Libya’da Mısır ve BAE uçaklarını kullanarak sivilleri öldüren Hafter terör örgütü, Türkiye’nin gönderdiği hava savunma sistemi karşısında panikledi. Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Mitiga Havaalanı’na hava savunma sistemleri kurduğunu, Misrata Limanı’na da silah, cephane ve top indirdiğini hatırlatarak, bunun ‘ateşkesin ihlali’ anlamına geldiğini iddia etti. Bir de tehdit savuran Mismari, “Genel Komutanlığımız, Libya halkının egemenliği ve arzularından ödün vermeyecek. Trablus sahillerinde Türk askerlerinin sonu gelecek” dedi. Bölgeye sevk edilen orta menzilli Hawk ve yerli üretim Korkut alçak irtifa savunma sistemleri önceki gün Libya’da görüntülenmişti.

KORKUT Hava Savunma Sistemi TSK'ya teslim edildi
OYNAT 00:53
KORKUT Hava Savunma Sistemi TSK'ya teslim edildi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden 13 adet KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi TSK'ya teslim edildiğini duyurdu. Demir, ''Aselsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği KORKUT, hava savunma kabiliyetlerimizi ileri taşımamıza katkı sağladı'' ifadelerini kullandı.


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