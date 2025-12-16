Ukrayna’da ateşkesin yolu göründü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Berlin'deki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve beraberindeki heyetlerin katıldığı görüşmenin beş saatten fazla sürdüğünü ve 20 maddeden oluşan plan başta olmak üzere ekonomik gündem ve birçok konuda derinlemesine görüşmeler yapıldığını belirtti. Witkoff, önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı. Witkoff, ay başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü. Öte yandan, Zelenski önceki gün yaptığı açıklamada, ülkesinin NATO’ya üye olmaktan vazgeçtiğini sinyal vermişti. Zelenski’nin açıklaması, ateşkesin sağlanması konusunda bir adım daha yaklaşıldığı değerlendiriliyor.