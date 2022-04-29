Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Ukraynada iki İngiliz yardım görevlisi Rus birlikleri tarafından yakalandı
AVRUPA

Ukrayna'da iki İngiliz yardım görevlisi Rus birlikleri tarafından yakalandı

Ukrayna'da insani yardım sağlamak için çalışan 2 İngiliz yardım görevlisinin Rus güçleri tarafından yakalandığı belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ukraynada iki İngiliz yardım görevlisi Rus birlikleri tarafından yakalandı
Ukrayna'da iki İngiliz yardım görevlisi Rus birlikleri tarafından yakalandı

İngiltere merkezli kar amacı gütmeyen Presidium Network adlı kuruluş, 25 Nisan'da Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya şehri yakınlarındaki bir kontrol noktasında 2 erkek insani yardım görevlisinin Rus güçleri tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Presidium Network, her ikisi de sivil olan gönüllü yardım görevlilerinin, gıda, tıbbi malzeme ve tahliye desteği sağlanmasına yardım için Ukrayna'daki Ortak İnsani Operasyonlar Merkezi projesinin bir parçası olarak çalıştıklarını kaydetti.

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan, konuya ilişkin Sky News'e yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, bu iki kişiyi doğrulamak ve kimliklerini tespit etmek için elinden geleni yapıyor." ifadesini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss

Ukrayna'ya savaşmaya giden bir İngiliz vatandaşı öldürüldü, diğeri kayıp

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, "Ukrayna'da bir İngiliz vatandaşının öldürüldüğünü ve ailesine destek verdiğimizi teyit edebiliriz." ifadesi kullanılmıştı.

Diğer bir İngiliz vatandaşının de Ukrayna'da kayıp olduğu ifade edilen açıklamada, konuya ilişkin bilgi edinmeye çalışıldığı vurgulanmıştı.

Açıklamada, İngiliz vatandaşlarının niçin Ukrayna'da bulunduklarına ilişkin bilgi verilmemişti.

Ancak Sky News, öldürülen İngiliz vatandaşının adının Scott Sibley olduğunu ve ismi açıklanmayan diğer kişiyle Ukrayna'ya savaşmaya gittiğini kaydetmişti.

İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
DÜNYA
İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Putin’in savaş finansmanını kesiyoruz
DÜNYA
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Putin’in savaş finansmanını kesiyoruz
Zelenskiyye suikast girişimi

Zelenskiy'ye suikast girişimi

Ölümden nasıl kurtulduğunu anlattı.
Havalimanlarında bayram hareketliliği

Havalimanlarında bayram hareketliliği

​193 binin üzerinde yolcu bugün uçacak.
CHPli İBBde çalışan PKKlı Şafak Duran tutuklandı

​Boya fabrikasında çıkan yangında 7 kişi yaralandı.

İftar sofraları Balkanlar’da kuruldu

İftar sofraları Balkanlar’da kuruldu

B​ursa Büyükşehir Belediyesi birlik beraberlik örneği sergiledi.

​Dünya tarihinde bir ilk: Hediyeleriyle birlikte gömülmüş.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.