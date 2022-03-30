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Dünya Ukraynada Rus roketlerinin vurduğu yakıt deposundaki yangın 3 gündür söndürülemiyor
AVRUPA

Ukrayna'da Rus roketlerinin vurduğu yakıt deposundaki yangın 3 gündür söndürülemiyor

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş 35 gündür sürüyor. Rus ordusunun saldırıları nedeniyle Ukrayna'daki birçok kent, bombardımanlara maruz kalıyor. Ukrayna’nın Rivne şehrinde Rus roketleriyle vurulan yakıt deposunda çıkan yangın 3 gündür devam ediyor.

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Haber Merkezi İHA
Ukraynada Rus roketlerinin vurduğu yakıt deposundaki yangın 3 gündür söndürülemiyor
Rivne yakıt deposu.

Rus ordusunun saldırıları nedeniyle Ukrayna'daki birçok kent, bombardımanlara maruz kalıyor.

Geçtiğimiz pazartesi günü Rus roketleri ile vurulan Rivne şehrindeki bir yakıt deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

"Yangın yayılmıyor ancak çalışmalar sürüyor"

  • Rivne Valisi Vitaliy Koval sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rivne İtfaiye ekipleri, pazartesi akşamı roket saldırısıyla vurulan yakıt deposundaki yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Yangın yayılmıyor, ancak çalışmalar sürüyor. Yakıt deposu vuruldu, ama Ukraynalıların ruhunu vuramayacaklar. Zafer bizim olacak, yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.

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