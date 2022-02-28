Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi için 26 otobüs Kiev yolunda

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması sonrası savaşın ortasında mahsur kalan Türkleri kurtarmak için otobüslerle seferberlik başlatmıştı. İlk kafilelerin yurda dönmesinin ardından 26 otobüs daha Kiev yolunda.

YENİ ŞAFAK OLAY YERİNDE

Otobüs şoförleri, Yeni Şafak Özel Haber Şef'i Taha Hüseyin Karagöz'e açıklamalarda bulundu.

Taha Hüseyin Karagöz

24 SAATTİR YOLDALAR

26 otobüsün tahliye için yolda olduğunu aktaran Türk görevli, hava ve yol şartlarından dolayı 24 saattir yolda olduklarını söyledi. Gün içinde Ukrayna'ya varmayı planladıklarını belirtti.

Tahliye görevli Türk

KIZILAY'IN YARDIM TIR'LARI

Öte yandan Ukrayna'da savaşın ortasında kalan siviller için gönderilen Kızılay’ın insani yardım TIR’ları da Bulgaristan-Romanya arasındaki Rusçuk sınır kapısına vardı. Tonlarca gıda, tıbbi yardım ve temel ihtiyaç malzemelerini taşıyan TIR'lar, Taha Hüseyin Karagöz tarafından görüntülendi.

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