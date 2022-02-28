Dünya Ukraynadaki Türklerin tahliyesi için 26 otobüs Kiev yolunda
AVRUPA

Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi için 26 otobüs Kiev yolunda

Ukrayna'da savaşın ortasında mahsur kalan Türkleri kurtarmak için seferberlik sürüyor. Kiev'e doğru yola çıkan 26 otobüs Romanya sınırını aştı. Yoğun tipi ve kuvvetli rüzgâra rağmen 24 saattir yolda olduklarını belirten otobüs şoförleri yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e konuştu. Öte yandan Ukrayna'ya insanı yardım götüren Kızılay TIR'ları da Rusçuk sınır kapısına ulaştı.

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Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
Ukraynadaki Türklerin tahliyesi için 26 otobüs Kiev yolunda
Rusçuk sınır kapısı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması sonrası savaşın ortasında mahsur kalan Türkleri kurtarmak için otobüslerle seferberlik başlatmıştı. İlk kafilelerin yurda dönmesinin ardından 26 otobüs daha Kiev yolunda.

YENİ ŞAFAK OLAY YERİNDE

Otobüs şoförleri, Yeni Şafak Özel Haber Şef'i Taha Hüseyin Karagöz'e açıklamalarda bulundu.

Taha Hüseyin Karagöz
Taha Hüseyin Karagöz

24 SAATTİR YOLDALAR

26 otobüsün tahliye için yolda olduğunu aktaran Türk görevli, hava ve yol şartlarından dolayı 24 saattir yolda olduklarını söyledi. Gün içinde Ukrayna'ya varmayı planladıklarını belirtti.

Tahliye görevli Türk
Tahliye görevli Türk

KIZILAY'IN YARDIM TIR'LARI

Öte yandan Ukrayna'da savaşın ortasında kalan siviller için gönderilen Kızılay’ın insani yardım TIR’ları da Bulgaristan-Romanya arasındaki Rusçuk sınır kapısına vardı. Tonlarca gıda, tıbbi yardım ve temel ihtiyaç malzemelerini taşıyan TIR'lar, Taha Hüseyin Karagöz tarafından görüntülendi.

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Türkiye'den Ukrayna’ya giden 2 tahliye otobüsü tipi nedeniyle Bulgaristan’da yoldan çıktı

Ukrayna'daki Türk'leri tahliyeye giden otobüsler yoğun tipide yan yattı
OYNAT 00:54
Ukrayna'daki Türk'leri tahliyeye giden otobüsler yoğun tipide yan yattı
Bulgaristan Kazanlık'ta, Türkiye'den Ukrayna'daki vatandaşları tahliye etmeye giden iki yolcu otobüsü yoğun tipi ve rüzgâr nedeniyle yoldan çıkarak yan yattı. Mahsur kalan iki otobüs ve ekibi, yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz tarafından görüntülendi.
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