Ukrayna'dan Dnipro saldırısına ilişkin açıklama: Rusya iki İskander-M balistik füzesi kullandı

Birleşmiş Milletler Temsilcisi Fionnuala Ni Aolain'in 16-19 Temmuz tarihlerinde Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyarette terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan SDG'ye ziyarette bulunduğu ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler, resmi sayfasından yapmış olduğu açıklamada, Aolain'in El Hol kampına 'masumane' bir ziyarette bulunduğunu ifade ederek gözlem yaptığını öne sürdü. Ancak PKK yanlısı bir gazetenin servis ettiği haberde BM'nin bölgedeki terör kamplarının varlığını kabul ettiği ifade edildi.