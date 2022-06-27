Ukrayna'nın Harkiv şehrine Rus güçlerince hava saldırıları düzenlendi

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AFAD Batı Karadeniz’deki son durumu açıkladı: 235 vatandaş tahliye edildi, 4 bin 684 personel teyakkuzda

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, Batı Karadeniz’de aşırı yağışların yaşandığı bölgelere gerekli ekiplerin gönderildiği, 3 helikopter desteği sağlandığı, 38 köyde enerji kesintisi bulunduğu, toplam 235 vatandaşın tahliye edildiği belirtildi. Demiryolu ve havayolunda herhangi bir aksama olmadığı kaydedilirken, bölgede toplam 4 bin 684 personel ile 899 aracın teyakkuzda bulundurulduğu bildirildi.