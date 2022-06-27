Dünya Ukraynanın Harkiv şehrine Rus güçlerince hava saldırıları düzenlendi
AVRUPA

Ukrayna'nın Harkiv şehrine Rus güçlerince hava saldırıları düzenlendi

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattında bulunan Harkiv şehri ve bölgeye yönelik Rus hava saldırıları gerçekleştirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ukraynanın Harkiv şehrine Rus güçlerince hava saldırıları düzenlendi
Ukrayna'nın Harkiv şehrine Rus güçlerince hava saldırıları düzenlendi

Ülkenin ikinci büyük şehri olan Harkiv'e yönelik Rus kuvvetlerince dün akşamdan itibaren sabahın erken saatlerine kadar düzenlenen hava saldırıları sonucu şehirdeki altyapı ağır hasar aldı.

Harkiv sakinlerine göre, Rus hava saldırıları son günlerde önemli ölçüde arttı, şehrin çeşitli semtlerinde gece yarısı güçlü patlama sesleri duyuldu.

Saldırılarda iki sivil hayatını kaybetti

Ukrayna Devlet Acil Servisi Genel Müdürlüğü Harkiv Bölge Şubesince yapılan yazılı açıklamada, Harkiv'e yakın cephe hattında bulunan Çuguyiv şehrinde, dün akşam saatlerinde düzenlenen Rus hava saldırılarında iki sivilin hayatını kaybettiği, ikisinin yaralandığı belirtildi.

Ukrayna ordusundan Ruslara büyük darbe: Harkov Havalimanı'ndaki çok sayıda Rus helikopteri vuruldu
DÜNYA
Ukrayna ordusundan Ruslara büyük darbe: Harkov Havalimanı'ndaki çok sayıda Rus helikopteri vuruldu
Sağlık çalışanlarıkorku dolu anlar yaşadı

Sağlık çalışanları
korku dolu anlar yaşadı

​Baba ve iki oğlu kimliksiz ilaç yazdırmak istedi.
Pınar Gültekin gibi olmasın

'Pınar Gültekin gibi olmasın"

Sokak ortasında öldürülen kızın annesinden yürek yakan çağrı.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan asgari ücret açıklaması: Müjdeyi kısa sürede vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Müjdeyi kısa sürede vereceğiz

Erdoğan: Cumhurbaşkanı ödeneği maddesinin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum.

​'Yeni ufuklar açıcı bir buluş...'

​Başsavcılık Avcı kardeşler hakkındaki kararın istinafa taşındığını açıkladı.
Rusya'dan AVM'ye füzeli saldırı

Rusya'dan AVM'ye füzeli saldırı

​Ukrayna lideri Zelenski: İçeride binden fazla sivil vardı.

Türkiye ve dünya genelinde büyük ilgi gören bitkiler arasında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.