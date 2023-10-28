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Dünya

UNRWA'dan tüm dünyaya Gazze uyarısı: Çocuklar dahil çok sayıda sivil öldürüldü

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, terör devleti İsrail'in Gazze'deki katliamlarına ilişkin açıklamada bulundu. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) 'Gazze halkının çaresiz durumda' olduğu yönünde uyarıda bulunduğunu belirterek, "Çocuklar dahil çok sayıda sivil öldürüldü. Bu durum uluslararası insancıl hukuka aykırıdır."

Semih Bozkuş
19:48 - 28/10/2023 Cumartesi
Güncelleme: 19:55 - 28/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

Terör devleti İsrail, Filistinlilere yönelik saldırılarını 22'nci günde de sürdürüyor.

Gazze'deki katliamlarına hedef gözetmeksizin her gün bir yenisini ekleyen İsrail çocuklar ve kadınlar çok sayıda sivili şehit etti.

İşgalci devletin soykırım saldırılarına karşı Batı üç maymunu oynarken, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, saldırıların uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in ağır bombardıman altında tuttuğu Gazze'nin tamamen karartma ve tecrit altında olduğunu belirtti.

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki katliamlarına ilişkin açıklamada bulunan Borrell, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazze halkının çaresiz durumu hakkında uyarıda bulunduğunu belirterek, "Çocuklar dahil çok sayıda sivil öldürüldü. Bu durum uluslararası insancıl hukuka aykırıdır." ifadelerini kullandı.

İnsani yardım ulaştırılabilmesi için çatışmalara acilen ara verilmesi gerektiğini vurgulayan Borrell, "İsrail'e yönelik ayrım gözetmeksizin devam eden roket saldırıları da dahil olmak üzere sivillere yönelik tüm saldırıları kınıyor ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verdi.


Gazze'de son durum


İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.


İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.


Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.


İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum


Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.


Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.


İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.


İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Filistin Mitingi'nde seslendi: Ey Batı size sesleniyorum Hilal-haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Filistin Mitingi'nde seslendi: Ey Batı size sesleniyorum Hilal-haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail zulmüne karşı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinge 1,5 milyon kişinin katıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada "Ufkumuzun uzandığı her yerde kalplerini ve gözlerini bize çevirmiş kardeşlerimizin dertleriyle dertlendiğimiz, yardım eli uzattığımız, gerektiğinde sınırlarımızı aştığımız gibi Gazze için de bugün olduğu gibi kıyamdayız. Bir asır önce bu millet için Adana neyse Gazze de oydu. İsrailli yöneticilerin sözlerini kazıyın altında ülkemizin sınırlarını da kapsayan ihanet haritası çıkar. Gazze'deki katliamın en büyük sorumlusu Batı'dır. Hiçbir oyunun sonsuza kadar sürmeyeceği gibi Batı'nın sinsi ve kirliği taktiği de artık deşifre olmuştur. Ey Batı size sesleniyorum: Hilal-haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz? İsrail 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Bunun hazırlığı içindeyiz." dedi.


#İsrail
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#Saldırılar
#Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi
#Josep Borrell
#Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)
7 saat önce
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