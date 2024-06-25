Ürdün harekete geçti: Hacdaki ölümler sonrası 19 kişi için tutuklama kararı

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Fahd Abdurrahman el-Celacel, 23 Haziran'da yaptığı açıklamada, hac sırasında bu yıl en az 1301 kişinin hayatını kaybettiğini ve bunların yüzde 83'ünün "izinsiz hacılar" olduğunu söylemişti.