Uykudayken katlettiler: Nusayrat'ta katliam

435 gündür Filistin topraklarında soykırıma devam eden İsrail ordusu dünyanın gözü önünde yeni katliamlar işliyor. Dün gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı hedef alan İsrail savaş uçakları bazı ev ve binaları vurdu. düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e çıktı. Saldırılarda, çoğunluğu Şeyh Ali ailesinden, 33 Filistinli yaşamını yitirdi; çoğu kadın, çocuk ve yaşlı 84 kişi yaralandı. Görgü tanıkları, bölgedeki büyük yıkımın ardından ambulans ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kayıp kişileri aramaya devam ettiğini belirtti.





EVLERINDEN ZORLA ÇIKARILMIŞ FILISTINLILER

Gazze Hükümeti Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun hedef aldığı binalarda, sivillerin, çocukların, kadınların ve daha önce evlerinden zorla çıkarılmış Filistinlilerin yaşadığını bildiği kaydedildi. Bu yeni suçun, İsrail'in Gazze'deki sağlık sistemini çökertmek amacıyla hastaneleri hedef alarak hizmet dışı bırakması, ilaç ve tıbbi malzeme girişini engellemesiyle eş zamanlı gerçekleştiği ifade edildi.





ETNIK TEMIZLIK SAVAŞI

Tüm ülkelerin, "mülteciler, siviller, çocuklar ve kadınlara yönelik bu korkunç ve vahşi katliamları kınamaya" çağrıldığı açıklamada; İsrail, ABD yönetimi ve "soykırıma" ortak olan ülkeler, Gazze'deki "etnik temizlik savaşının" devamından sorumlu tutuldu.





İLAÇSIZLIKTAN ÖLÜYORLAR

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, "Gazze'de günlük acı ve eziyetin bir standart haline gelmesi kesinlikle korkunç. Tüm insani yardım görevlileri için bu koşullarda çalışmayı sürdürmek çok zor. Gazze şu anda dünyadaki kişi başına en fazla ampüte çocuk sayısına sahip. Birçok kişi bu gibi saldırılarda uzuvlarını kaybediyor" dedi. Gazze'deki hastanelerin çok kötü koşullarda olduğunu ve yeterli hizmeti sağlayamadığını ifade eden Wateridge, birçok kişinin tedavi edilebilir hastalıklar dolayısıyla öldüğünü kaydetti.





19 BIN ÇOCUK AÇLIKTAN HASTANEYE KALDIRILDI

Wateridge, Gazze'deki nüfusun çoğunun çadırlar veya derme çatma barınaklarda yaşadığını kaydederek "İnsanları koruyacak bir binaları yok. Sadece son 4 ayda yaklaşık 19 bin çocuk akut yetersiz beslenme dolayısıyla hastaneye kaldırıldı. Bu, yılın başında gördüğümüz yetersiz beslenme vakalarının neredeyse iki katı" diye konuştu. Gazze'de mevcut durumun her zamankinden daha kötü olduğunu vurgulayan Wateridge, insanların gıda, temiz su, ilaç ve sanitasyon gibi ihtiyaçlarının olduğuna işaret etti.





HASTANEYE MALZEME GIRIŞINI ENGELLEDI

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye de yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastaneye destek amaçlı yakıt ve tıbbi malzeme yüklü BM'ye ait bir konvoyun girişini engellediğini duyurdu. Hastanede kalan 91 acil durumdaki hasta için ilaç talebinin de geri çevrildiği aktarıldı.



