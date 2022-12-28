Vakalar artışa geçince harekete geçtiler: Çin'den gelenler için Kovid-19 önlemi alınacak

Ekonomi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yatırımcılara duyuru

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Muş, İstanbul, Mersin ve Muğla illerinde bulunan 10 adet taşınmaz, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.