Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacaklarını söyledi ve ekledi: Maduro'yu derhal serbest bırakın

AA
Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, ABD'nin saldırısı sonrası açıklama yaptı.
Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, ABD'nin saldırısı sonrası açıklama yaptı.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD'nin Nicolas Maduro'yu derhal serbest bırakmasını isteyerek, "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak" dedi. Rodriguez, ABD yönetiminin tarih ve adalet önünde cezalandırılacağını vurgulayarak, "Venezuela'ya yapılanlar, uluslararası hukuku ihlal eden bir vahşettir" şeklinde konuştu.

ABD'nin müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin kaçırılması sonrasında Venezuela Savunma Konseyi olağanüstü toplandı.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, burada yaptığı konuşmada, ABD'den "
Cumhurbaşkanı Maduro'yu derhal serbest bırakın."
talebinde bulundu.

Rodriguez, ülkesinde sükunetin sağlanması ve ulusun savunulması çağrısında bulundu.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez açıklama yaptı.
"Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak."
diyen Rodriguez, Maduro'nun "ulusun tek başkanı" olduğunu ifade etti.
Rodriguez, ABD yönetiminin tarih ve adalet önünde cezalandırılacağını vurgulayarak,
"Venezuela'ya yapılanlar, uluslararası hukuku ihlal eden bir vahşettir."
şeklinde konuştu.
Tüm Venezuela halkının mal ve hizmetlerin güvence altına alınması için "birleştiğini" savunan Rodriguez, ülkesinde şu anda durumun sakin olduğunu, bunu koruyacaklarını söyledi.


