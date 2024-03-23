Venezuela'da devlet başkanlığı seçimleri: Muhalif Machado adaylıktan çekildi

Yoris'in "Vente Venezuela" partisi adına ve kendisinin yerine yarışacağını aktaran Machado, "Ortak bir başlangıç için toplandık. Bugün seçimi kazanmak için ve Maduro'yu devirmek için büyük bir adım attık. Rejim kaybettiğini biliyor ve halkın bizim yanımızda olduğunu da biliyor. Venezuela için, çocuklarımız için ve özgürlüğümüz için gereken her şeyi yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.