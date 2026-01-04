Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı belli oldu

Yeni Şafak
Venezuela basını Nicolas Maduro'nun ABD baskını ile alıkonulmasının ardından Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi'nin (TSJ) ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez'i belirlediğini duyurdu.

Venezuela
Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), Devlet Başkanı
Nicolas Maduro
'nun ABD operasyonunda alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı
Delcy Rodriguez
'in ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevi üstlenmesine karar verdi.

El Nacional internet sitesinin haberine göre, TSJ tarafından yapılan açıklamada, Rodriguez'in, idari sürekliliği ve ulusun bütüncül savunmasını güvence altına almak amacıyla Venezuela Devlet Başkanlığı makamına ait tüm yetki, görev ve sorumlulukları geçici olarak üstleneceği bildirildi.


Delcy Rodriguez

Açıklamada ayrıca, Maduro'nun "iradesi dışında oluşan yokluğu" nedeniyle devletin sürekliliğinin, hükümetin idaresinin ve egemenliğin savunulmasının hangi hukuki çerçevede yürütüleceğinin belirlenmesi için mahkemenin konuyu müzakere edeceği ifade edildi.


Ne olmuştu?


Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.


ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.


ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.


Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.



