Wagner isyanı sonrası Ukrayna'dan flaş hamle: Zelenskiy dünyaya duyurdu

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...





Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.





Ukrayna'nın aylardır beklenen taarruzunun başlamasının ardından patlatılan Nova Kakhovka Barajı Çernobil'den bu yana Avrupa'nın gördüğü en büyük felaket olarak adlandırılırken Rusya'dan gelen Haber Ukrayna savaşını gölgede bırakmıştı





Rus paralı asker grubu lideri Yevgeni Prigojin isyana kalkışarak askeri konvoyunu Moskova yakınlarına kadar gönderdi.









Cumartesi günü, Prigojin’in geri adım atmasıyla ve askerlerini geri çekerek isyanı durdurmasıyla son buldu.





Dünyanın gözü Moskova'dayken Ukrayna tabiri caizse krizi fırsata çevirdi.





Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ordusunun her yönde ilerlediğini dünyaya duyurdu.





Donetsk'teki birlikleri ziyaret eden Ukrayna lieri 'Bugün mutlu bir gün. Çocuklar için böyle günlerin daha çok olmasını diledim' dedi.

ABD'den tedarik edilen silahların önemine de vurgu yapan Zelenskiy şu ifadeleri kullandı;





'Bugün, bu silahların Ukraynalıların hayatlarına daha fazla güç, daha fazla koruma sağlayacağı bölgedeydim. Ve zaferimizi yaklaştırın, asıl mesele bu. Bütün topraklarımız özgür olacak, hepsi'

Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Maliar Ukrayna güçlerinin Donetsk bölgesinde bir yerleşim yerini daha Rus güçlerinden geri aldığını duyurdu.





Maliar Telegram'da yaptığı açıklamada, geçen hafta Rus işgali altındaki Zaporizhia bölgesinin 17 kilometrekarelik alanın daha geri alındığını, Rus işgali altındaki toplam 130 kilometrekarelik bölgenin artık Ukrayna kontrolü altında olduğunu söyledi.





Wagner krizinde kim kazandı, kim kaybetti?





St Petersburg Avrupa Üniversitesi'nde siyaset bilimci Profesör Vladimir Gelman'a göre herkes kaybetti. 'Putin bir süredir kontrolün kendisinde olmadığını gösterdi... Prigojin elini fazla zorladı ve tekrar yerine oturtuldu.' diyen Gelman ayrıca Rus ordu komutanları Şoygu ve Gerasimov'un hesaplaşma boyunca görünmez olduklarını belirtiyor ve bu durumun 'astları nezdinde bile kendilerini tamamen gözden düşürdüğünü' söylüyor.





Siyasi analist Nikolai Petrov, Putin'in geçen hafta sonundan sonra toplumun gözünde daha zayıf göründüğünü belirtiyor.





Princeton'dan araştırmacı Yevgeni Roshchin, Prigojin'in isyanının Rus elitleri arasında ordunun önemli bir aktör olduğu ancak bağımsız olmadığını ve ciddi bir bölünmeyi gösterdiğini söylüyor.



