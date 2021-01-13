Washington DC’de acil durum

ABD’de Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) ülkedeki 50 eyalette silahlı gösteriler yapacağını duyurmasının ardından alarm durumuna geçildi. 20 Ocak’ta Başkanlık Yemin töreninin yapılacağı başkent Washington DC adeta kriz durumuna geçti. Geçen hafta ABD Kongresinde yaşanan olayların ardından, ABD Başkanı Donald Trump’a destek veren grupların seçilmiş Başkan Joe Biden’ın yemin töreni sırasında da Washington’da gösteri düzenleyeceklerini duyurması, kentteki güvenlik tedbirlerinin en üst seviyelere çıkarılmasına yol açtı.

Ulusal Muhafız Bürosu Yetkilisi General Daniel Hokanson, düzenlediği basın toplantısında, Washington DC’deki görevli Ulusal Muhafız sayısını 15 bine çıkarabileceklerini açıkladı. Söz konusu Ulusal Muhafızların hangi eyaletlerden geleceğine dair net bir bilgi paylaşmayan Hokanson, ABD Park Polisi, Gizli Servis ve Kongre Polisinin kendilerinden takviye istediğinin altını çizdi. Başkentin simge yapısı Washington anıtı başta olmak üzere birçok turistik nokta ziyarete kapatılacağı da belirtildi. 6 Ocak günü baskına uğrayan Kongre binası çevresinde ise kuş uçurtulmuyor.

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Joe Biden

KORKMUYORUM

Görevi devralacak olan seçilmiş Başkan Joe Biden, geçiş sürecini yürüttüğü Delaware’de gazetecilere, yemin törenlerde gelenekselleştiği şekilde “Dışarıda yemin etmekten korkmuyorum” dedi ve “Ancak kamu malına zarar veren, insanların hayatını tehdit eden ve isyana teşvik ederek büyük bir zarara yol açan herkesin hesap vermesi kritik önemde” ifadelerini kullandı.

İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Öte yandan pazartesi günü Beyaz Saray’dan üst düzey bir yetkili, ABD basınına, Trump ve Pence’in Beyaz Saray’da bir araya geldiği ve “İyi bir sohbet gerçekleştirdiği” bilgisini verdi. Bu ikilinin Kongre baskınından sonra ilk yüz yüze görüşmesi oldu. ABD basını, 6 Ocak’taki olaylardan bu yana Trump’a mesafeli duran Pence’in Başkan ile konuşmadığını yazıyordu.

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BAKAN VEKİLİ İSTİFA ETTİ

6 Ocak’taki olayların ardından bazı Cumhuriyetçi siyasetçiler de Trump’a tepki göstermiş, iki bakan da istifa etmişti. Bu isimlere İç Güvenlik Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Chad Wolf da katıldı. Wolf, pazartesi günü bıraktığını açıkladı. Wolf’un yerine görevi Federal Acil Durum Yönetim Teşkilatı Başkanı Pete Gaynor devralacak. Trump’ın seçim sonuçları karşısında aldığı tavra itiraz eden Wolf’un bakanlık görevine adaylığı, Trump tarafından geçen hafta geri çekilmişti.

Twitter ve Facebook’tan tam gaz sansür

ABD merkezli sosyal medya mecraları Facebook ve Twitter, Trump ve taraftarlarını hedef alan sansür ve yasak politikasına devam ediyor. Twitter, ABD’de aşırı sağcı komplo teorileri hareketi QAnon ile bağlantılı 70 binden fazla hesabı askıya aldığını duyurdu. Twitter’dan yapılan açıklamada, askıya alınan hesapların QAnon ile bağlantılı “zararlı içerikler” paylaştığı belirtildi. Aşırı sağcı komplo teorileri hareketi olarak bilinen QAnon, ABD Başkanı Donald Trump’ın “şeytana tapan pedofillere karşı mücadele verdiğini” savunuyor. Facebook da, Trump’ın 3 Kasım Başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığı iddiası üzerine destekçileri arasında kullanılan “çalmayı durdur (stop the steal)” ifadesi içerikli bütün paylaşımların kaldırılacağını duyurdu. Şirketin blog sayfasından yapılan açıklamada, iktidar geçişi barışçıl bir şekilde sağlanana kadar sitede siyasi içerikli reklam yasağına devam edileceği de bildirildi.

FBI’a binlerce ihbar

ABD’de Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) Kongre baskınının ardından 70 binden fazla ihbar geldiği bildirildi. FBI’dan yapılan açıklamada, Kongre baskınına ilişkin 70 binden fazla ihbar yapıldığı duyuruldu. Açıklamada, Kongre baskınına katılan kişilerin belirlenmesi için çalışmalar sürerken baskına katılanlara ilişkin fotoğraf ve videolar dahil 70 binden fazla bilgi ve ihbarın geldiği kaydedildi. Kongre baskınıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 90’dan fazla kişinin tutuklandığı belirtiliyor.

Bankalar devrede

ABD’yi sarsan Kongre baskınının ardından 2 banka, Başkan Donald Trump’la iş yapmama kararı aldı. Trump’ın 5,3 milyon dolarının bulunduğu Signature Bank’ın sözcüsü, kişisel hesaplarının kapatıldığını duyurduğu Trump’ı istifaya davet etti. Sözcü, bankanın daha önce siyasi olaylara ilişkin açıklama yapmadığını ve bir daha yapmamayı umduklarını söyledi. ABD basını, Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank’ın da Trump’la iş yapmama kararı aldığını duyurdu.

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Netanyahu da terk etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray’da sayılı günleri kalan ABD Başkanı Donald Trump’ın yer aldığı fotoğrafı Twitter hesabının arka planından kaldırdı. Netanyahu’nun, Twitter hesabının arka planından, başkanlık koltuğunda sayılı günleri kalan Trump’ın bulunduğu fotoğraf kaldırılarak yerine İsrail Başbakanı’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olurken çekilen fotoğrafı eklendi. İsrail Başbakanı, 3 Kasım 2020’de yapılan başkanlık seçimini kaybetmesine rağmen uzun süre Trump’ın fotoğrafını Twitter hesabında arka plan olarak kullanmaya devam etmişti.