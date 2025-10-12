Yeni Şafak
Dünya
Yeni katliamların sinyalini verdi: Netanyahu'dan 'İsrail'e saldırmak için hazırlanıyorlar' iddiası

23:5512/10/2025, Pazar
AA
Netanyahu, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına işaret ederek tarihi zaferler elde ettiklerini öne sürdü.
İsrail, ilan edilen ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürürken Başbakan Binyamin Netanyahu, ordunun işinin ve saldırıların bitmediğini savundu. Önlerinde hala büyük güvenlik sorunları olduğunu savunan Netanyahu, "Bazı düşmanlarımız bize tekrar saldırmak için toparlanmaya çalışıyor." iddiasında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail'in saldırılarının bitmediğini" ima ederek, "bazı düşmanlarının tekrar saldırmak için toparlanmaya çalıştığını" savundu.

Netanyahu, yayımladığı görüntülü mesajda, İsrail toplumundaki iç tartışma ve ayrışmanın farkında olduğunu, bunu geride bırakmak gerektiğini savunarak "ulusal birlik" çağrısı yaptı.

Netanyahu, İsrail ordusunun işinin ve saldırıların bitmediğini savunarak, "Önümüzde hala büyük güvenlik sorunları var. Bazı düşmanlarımız bize tekrar saldırmak için toparlanmaya çalışıyor." iddiasında bulundu.

Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına işaret ederek tarihi zaferler elde ettiklerini öne süren Netanyahu, "bunların bir sonucu olarak büyük fırsatların ortaya çıktığını ve bunlardan yararlanacaklarını" belirtti.



