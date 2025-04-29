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Yeni Zelanda'nın batı açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda'nın batı açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem

17:3929/04/2025, Salı
AA
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Yeni Zelanda'da 6,2 büyüklüğünde deprem oldu.
Yeni Zelanda'da 6,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Yeni Zelanda'nın batı açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem sonrası ilk belirlemelerde can ve mal kaybının olmadığını bildirdi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin yaklaşık 286 kilometre batısı açıklarında olduğunu duyurdu.

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 6,2 olarak belirlendi. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.



#DEPREM
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