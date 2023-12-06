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Dünya

Yerleşimci teröristler cenazelere saldırıyor

İşgalci İsrail işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinliler artan yerleşimci şiddeti yüzünden bölgeyi terk etmek zorunda kalıyor. Kalanlar ise işgalci hükümet tarafından silahlandırılan yerleşimci teröristlerin şiddetine maruz kalıyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 6/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 03:04 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak

İşgalci İsrail işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinliler artan yerleşimci şiddeti yüzünden bölgeyi terk etmek zorunda kalıyor. Kalanlar ise işgalci hükümet tarafından silahlandırılan yerleşimci teröristlerin şiddetine maruz kalıyor. Yerleşimciler yalnız canlı insanlara değil ölülere de işkence ediyor. El Halil’in güneyindeki Masafer Yatta’ya bağlı köylerde yapılan cenaze törenlerine saldırdı. Cenaze törenlerine katınları taciz etmekle de kalmayan sivil teröristler daha da ileri giderek halkın üzerine ateş açıyor. Son olarak şehit edilen 4 Filistinli için düzenlenen cenaze töreninde yerleşimdi teröristler iki kişiyi daha öldürdü. Birleşmiş Milletler, 7 Ekim’den sonra yerleşimcilerin saldırılarından büyük artış olduğunu belirtti. BM raporuna göre 7 Ekim’den bu yana en az 305 yerleşimci vakası yaşandı, bu saldırılar sonucunda Batı Şeria’da yaklaşık 250 Filistinli hayatını kaybetti, 3 binden fazla Filistinli ise yaralandı.



#Filistin
#Soykırım
#İsrail
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