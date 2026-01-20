Yıllarca sıradan bir taş sandılar, gerçek 2 yıl sonra anlaşıldı: Topraktan servet çıktı değeri tam 400 milyon dolar

Sri Lanka’nın Rathnapura bölgesinde madencilik tarihine geçecek bir keşif yapıldı. Uzmanlar, değeri 220 milyon sterlini aşan 3.563 karatlık nadir Mor Yıldız Safir’in, bugüne kadar bulunan en büyük doğal yıldız safiri olduğunu belirtiyor.

Dünya mücevher piyasası, Sri Lanka’dan gelen rekor haberiyle çalkalanıyor. Ülkenin "mücevher başkenti" olarak bilinen Rathnapura kenti yakınlarındaki bir maden ocağında, eşine rastlanmamış büyüklükte bir değerli taş gün yüzüne çıkarıldı.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR: 400 MİLYON DOLAR

2023 yılında bulunan ancak gerçek değeri uzun süren laboratuvar incelemelerinin ardından netleşen taş, özellikleriyle uzmanları şaşkına çevirdi. İki farklı laboratuvar tarafından doğallığı tescillenen 3.563 karatlık bu devasa mor safir için henüz resmi bir satış fiyatı belirlenmedi. Ancak uzman değerlendirmelerine göre, "Saf Toprakların Yıldızı" adı verilen bu parçanın piyasa değeri 300 ila 400 milyon dolar (yaklaşık 220 milyon sterlin) aralığında olabilir.

Bu tahmini rakamlar, söz konusu safirin Oppenheimer Blue veya Williamson Pink Star gibi rekor fiyatlara alıcı bulan dünyaca ünlü elmasları bile geride bırakarak, tarihin en pahalı değerli taşlarından biri olabileceğini gösteriyor.

UZMANLARDAN "KUSURSUZ SİMETRİ" VURGUSU

Keşfi değerlendiren ünlü mücevher uzmanı Ashan Amarasinghe, taşın sadece boyutuyla değil, kalitesiyle de benzersiz olduğunu vurguladı. Amarasinghe, taşın yüzeyindeki optik yansımaya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu, bugüne kadar keşfedilen en büyük mor yıldız safiri. Taşın üzerindeki altı ışınlı yıldız kümesi son derece net ve simetrik. Bu özellik onu diğer tüm örneklerden ayırıyor."

BİLİMSEL MUCİZE

Uzmanlara göre, ideal bir yıldız safirde aranan en önemli kriter, yıldız deseninin taşın tam merkezinde olması ve ışınların eşit uzunlukta, kesintisiz bir şekilde görülebilmesidir. Bu devasa taşın, "asterizm" adı verilen ve rutil mineralinin iğne benzeri yapılarından kaynaklanan bu optik etkiyi kusursuz bir şekilde yansıttığı belirtiliyor. Yıldızın, taşın tepe noktasından tabanına kadar net bir şekilde görülmesi, değerini katlayan en önemli faktörlerden biri.

GÜVENLİK NEDENİYLE ŞİMDİLİK SAHİPLERİ GİZLİ