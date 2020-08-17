Yunan apaçık yalan söylüyor: Montrö’ye madde ekleyip adaları silahlandırdılar

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınladığı açıklamada adaları hangi antlaşmalara göre silahlandırabilecekleri anlatılırken büyük bir skandala da imza atıldı. Türkiye’nin dibindeki bu adaları silahlandırdığını reddetmeyen Yunan tarafının yayınladığı açıklama bir itiraf niteliği de taşıyor.

Yunan hükümeti, yaptığı açıklamada apaçık yalan söylerken; Midilli gibi ülkemizin dibindeki adalarda silahlanma konusunu ise halının altına süpürdü.

Yayınladığı absürt kıta sahanlığı haritalarıyla Türkiye’nin egemenlik haklarına saldıran Yunanistan adalar konusunun gündeme gelmesiyle telaşa kapıldı. Yunanistan’ın absürt deniz yetki alanları iddialarının merkezinde ise ülkemizin dibindeki bu adalar geliyor.

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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklama

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Açıklama, adaların silahlandırıldığının itirafı niteliğinde

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı açıklamanın başlığı ‘Yunan adalarının silahsızlandırılması hakkında Türk iddiaları’ olurken açıklamada yer alan ifadelerin hiçbir gerçekliği bulunmuyor. Yunan hükümeti apaçık bir şekilde yalan söylemekten çekinmezken yıllar önce imzalanmış uluslararası antlaşmalara kafasına göre madde ekliyor.

Açıklamada; Limni ve Semadirek adalarının silahsızlandırılmasının dayanak noktasının Lozan Barış Antlaşması olduğu ama bu hükmün Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile değiştiği iddia ediliyor.

Türk Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili Montrö'yü paylaşıp adalar ile antlaşmanın hiçbir alakası olmadığını belirtti.

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Montrö'de Adaların A'sı geçmez

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı kanalıyla apaçık bir yalan söylemekten, var olan antlaşmalara olmayan maddeler eklemekten çekinmiyor. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nde adalar ile ilgili tek bir madde dahi bulunmazken bu adaların statükosunu belirleyen antlaşma hala Lozan Barış Antlaşması.

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1923 yılında imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nın 13. maddesinde açık bir şekilde adalarda hiçbir istihkam kurulamayacağı ifade edilirken çıkan iddialara göre Yunan bu adalara jet üssü dahi kurdu.

Barışın korunmasını sağlamak amacı ile, Yunan Hükümeti, Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya Adalarında aşağıdaki önlemlere saygı göstermeği yükümlenirler :

Birincisi : Bu Adalarda hiçbir deniz üssü ve hiçbir istihkâm kurulmayacaktır.

İkincisi : Yunan, savaş uçakları ve öteki hava araçlarının Anadolu kıyısındaki topraklar üzerinde uçması yasaklanacaktır.

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Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin ise isminden dikkat edileceği üzere adaların konumu ile ilgili bir maddesi bulunmaz. Sözleşme, Türkiye'nin Boğazlardaki egemenlik haklarıyla ilgiliyken Yunanistan Dışişleri'nin apaçık bir yalanı argüman olarak kullanması ülkenin diğer tezlerinin de yalan üzerinden şekillendiğine delil niteliğinde.

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Montrö Boğazlar Sözleşmesinin tüm maddeleri

OYNAT 03:51 Mavi Vatan: Sınırlarımız 783 bin km2 değil 1 milyon 245 bin km2 Mavi Vatan, Türkiye'nin deniz yetki alanlarını gösterirken vatanın sınırlarının 783 bin km kareden ibaret olmadığını üç tarafımızı çeviren denizlerdeki sınırlarımız olan 462 bin kilometrekarenin de vatanın bir parçası olduğu görüşüne dayanıyor. BiP'te paylaş

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