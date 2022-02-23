Dünya Yunan unsurlarınca ayağından vurulan balıkçı Tekneleri yakmaya çalıştılar
AVRUPA

Yunan unsurlarınca ayağından vurulan balıkçı: Tekneleri yakmaya çalıştılar

Ege Denizi'nde Yunanistan unsurlarının balıkçı teknesine ateş açması sonucu bacağından yaralanan Yaşar Sözal, teknelerine yangın çıkarmak amacıyla içi benzin dolu şişe atıldığını, ardından ateş edildiğini ileri sürdü. Tekneye içi benzin dolu şişe atıldığını öne süren balıkçı Yaşar Sözal, "Elim kanlı bir şekilde bacağımdan vurulduğumu gösterdim. Gösterdiğim halde tekrar ateş ettiler." şeklinde ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Yunan unsurlarınca ayağından vurulan balıkçı: Tekneleri yakmaya çalıştılar
Yunan unsurlarınca ayağından vurulan balıkçı.

Sakız Adası ve Karaburun arasında avlanan 2 Türk balıkçı teknesine dün akşam saatlerinde Yunanistan unsurlarınca açılan ateş sonucu yaralanan 51 yaşındaki Yaşar Sözal, Çeşme Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay anını anlatan Sözal, "Babaoğul" isimli tekneyle dün sabah 07.00 sıralarında Çeşme Dalyan'daki balıkçı barınağından denize açıldıklarını, gün boyu avlandıklarını, akşam saatlerinde ağları çektikleri sırada Yunanistan botunu karşılarında gördüklerini söyledi.

Üçü kar maskeli 4 kişilik bot ekibinin kendilerini uyarmadan tekneye içi benzin dolu şişe attığını ve patlatmak için ateş etmeye başladığını ileri süren Sözal, "Ben onu (şişeyi) almaya gittim. İçleri benzin doluydu. Tekneyi yakmaya çalışıyorlardı. (Şişeyi) Almaya çalışırken bana el işaretiyle öleceğimi söylediler." dedi.

"Cihazlarımızı, radarlarımızı da vurdular"

Yunanistan unsurlarının el işaretlerini ilk başta önemsemediğini, şişeyi tekneden atmak için hamle yaptığını anlatan Sözal, ateş açılınca geri döndüğünü kaydetti.

Yaşar Sözal, şöyle konuştu:

"Geri döndüğümde bacağımdan vurulduğumu hissettim. Vincin arkasına yattım, siper aldım. İçerideki diğer balıkçı arkadaşlara 'Ben vuruldum.' dedim. Zaten hepimiz panik halindeydik. Kaptan köşküne girdik ve orada kaldık. Bu sırada kaptan köşküne de ateş ettiler.

Cihazlarımızı, radarlarımızı da vurdular. Yarım saat kadar sürdü. Biz savunmasız insanız. Elimizde silahımız yok. Elim kanlı bir şekilde bacağımdan vurulduğumu gösterdim. Gösterdiğim halde tekrar ateş ettiler. Ellerimi kaldırmıştım zaten vuruldum diye."

Kendilerine öldürme amaçlı ateş edildiğini anlatan Sözal, olayın ardından Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgeye geldiğini ve kendisini hastaneye götürdüklerini kaydetti.

Merminin kemiğine saplandığını, henüz çıkarılmadığını, ilk tedavinin ardından taburcu edildiğini aktaran Sözal, tedavisinin süreceğini sözlerine ekledi.

Tehditlere boyun eğmeyen Türk balıkçı Yunan Sahil Güvenliğine haddini bildirdi: Geldikleri gibi gittiler
GÜNDEM
Tehditlere boyun eğmeyen Türk balıkçı Yunan Sahil Güvenliğine haddini bildirdi: Geldikleri gibi gittiler
İlk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi

Ölüm anında insan beyninde neler oluyor?
Ömrüm boyunca takacağım

'Ömrüm boyunca takacağım'

​Vanlı kravat tutkununa Cumhurbaşkanlığından armağan.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika dönüşü Rusya-Ukrayna krizine ilişkin konuştu: NATO artık tavrını belirlemeli

Fenerbahçe'de Joachim Löw'ün İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de Joachim Löw'ün İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

İstanbul'a gitmek isterken kendilerini Osmaniye'de buldular.

​Milyonlarca öğrenciyi sevindirecek gelişme: Son gün belli oldu.

​Gıdada KDV indirimine ilişkin merak edilenler yanıt buldu.

​Hava kirliliği arttı, koronavirüsün yayılımı ve etkisi artıyor.

​Şampuan kutularına gizlemişlerdi: Pırlantaları x-ray yakalattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.