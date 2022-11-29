Dünya Yunanistan Başbakanı Miçotakisten skandal açıklama Yine Türkiyeyi hedef aldı
AVRUPA

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten skandal açıklama: Yine Türkiye'yi hedef aldı

Ankara'ya "Yunanistan Türkiye'nin yaptığı hiçbir şeyi kabul etmeyecek" sözleriyle mesaj gönderen Yunan Başbakanı Miçotakis skandal bir açıklamaya daha imza attı. Mülteci yalanına sığınan Miçotakis, "Türkiye, revizyonist bir gündemi zorluyor ve Yunanistan dahil tüm komşuları için sorun yaratan eski tarz emperyal emelleri yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Yunanistan Başbakanı Miçotakisten skandal açıklama: Yine Türkiyeyi hedef aldı
Yunanistan Başkanı Kyriakos Miçotakis

Son günlerde yaptığı skandal açıklamalar ile sürekli Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Başkanı Kyriakos Miçotakis'in hedefinde bir kez daha Ankara vardı.

London School of Economics Yunan Gözlemevi'nde katıldığı bir programda konuşan Miçotakis skandal bir Türkiye açıklamasına da imza attı.

Yunan Başbakan "Yunanistan Türkiye'nin yaptığı hiçbir şeyi kabul etmeyecek" dedi. CNN Yunanistan, bu sözleri 'Ankara'ya net mesaj' yorumuyla okurlarına sundu.


'Türkiye ile Erdoğan'ın Avrupa Birliği ilke ve değerlerine uyumlu olup olmadığı' sorusuna Yunan başbakan şu yanıtı verdi:

"Sadece Yunanistan'ın değil Avrupa Birliği'nin de Türkiye ile ilişkilerinin son yıllarda çok daha karmaşık hale geldiği benim için çok açık. Türkiye, revizyonist bir gündemi zorluyor ve Yunanistan dahil tüm komşuları için sorun yaratan eski tarz emperyal emelleri yansıtıyor."

MÜLTECİ YALANINA SIĞINDI

Miçotakis, "Mart 2020'de, Türkiye açık ve alenen on binlerce çaresiz insanı Yunanistan sınırını geçmeye zorladığında, kolaylaştırdığında ve teşvik ettiğinde, mülteci sorununun açık bir şekilde araçsallaştırılmasıyla karşı karşıya kaldık" ifadelerini kullandı.

O dönem AB'nin desteği ile Yunanistan'ın sınırlarını savunduğunun altını çizen Yunan Başbakan sözlerine şöyle devam etti:

"O sıralarda Atina'nın pozisyonu açıktı. Türkiye'yi çaresiz insanları sömürmek yerine 2016 göç anlaşmasının ruhuna dönmeye çağırdık."

"Maalesef bu durum devam ediyor" diyen Miçotakis her gün botlarla Yunanistan'a geçmek isteyen insanlar olduğunu da sözlerine ekledi.

Miçotakis yine ABD'ye ağladı: Türkiye gerginliği tırmandırıyor biz diyalogdan yanayız
DÜNYA
Miçotakis yine ABD'ye ağladı: Türkiye gerginliği tırmandırıyor biz diyalogdan yanayız

Türkiye'den Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e yanıt: Türkiye düşmanlığının bir başka örneği
DÜNYA
Türkiye'den Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e yanıt: Türkiye düşmanlığının bir başka örneği

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a benzeme çabası
DÜNYA
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a benzeme çabası
47 ile yağış uyarısı

47 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Günün maçları nefes kesecek

Günün maçları
nefes kesecek

Dünya Kupası'nda 4 takım bugün son 16 bileti alacak.
Suriyenin kuzeyine kara harekatı

Suriye'nin kuzeyine kara harekatı

Bahçeli: Münbiç, Tel Rıfat ve Ayn El Arap'ta terörist bırakılmamalı.

​Miçotakis'in kulakları Atina'yı sallıyor.

​Başı ABD ve İngiltere çekiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.