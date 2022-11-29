Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten skandal açıklama: Yine Türkiye'yi hedef aldı

Son günlerde yaptığı skandal açıklamalar ile sürekli Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Başkanı Kyriakos Miçotakis'in hedefinde bir kez daha Ankara vardı.

London School of Economics Yunan Gözlemevi'nde katıldığı bir programda konuşan Miçotakis skandal bir Türkiye açıklamasına da imza attı.

Yunan Başbakan "Yunanistan Türkiye'nin yaptığı hiçbir şeyi kabul etmeyecek" dedi. CNN Yunanistan, bu sözleri 'Ankara'ya net mesaj' yorumuyla okurlarına sundu.

'Türkiye ile Erdoğan'ın Avrupa Birliği ilke ve değerlerine uyumlu olup olmadığı' sorusuna Yunan başbakan şu yanıtı verdi:

"Sadece Yunanistan'ın değil Avrupa Birliği'nin de Türkiye ile ilişkilerinin son yıllarda çok daha karmaşık hale geldiği benim için çok açık. Türkiye, revizyonist bir gündemi zorluyor ve Yunanistan dahil tüm komşuları için sorun yaratan eski tarz emperyal emelleri yansıtıyor."

REKLAM

MÜLTECİ YALANINA SIĞINDI

Miçotakis, "Mart 2020'de, Türkiye açık ve alenen on binlerce çaresiz insanı Yunanistan sınırını geçmeye zorladığında, kolaylaştırdığında ve teşvik ettiğinde, mülteci sorununun açık bir şekilde araçsallaştırılmasıyla karşı karşıya kaldık" ifadelerini kullandı.

O dönem AB'nin desteği ile Yunanistan'ın sınırlarını savunduğunun altını çizen Yunan Başbakan sözlerine şöyle devam etti:

"O sıralarda Atina'nın pozisyonu açıktı. Türkiye'yi çaresiz insanları sömürmek yerine 2016 göç anlaşmasının ruhuna dönmeye çağırdık."

"Maalesef bu durum devam ediyor" diyen Miçotakis her gün botlarla Yunanistan'a geçmek isteyen insanlar olduğunu da sözlerine ekledi.

DÜNYA Miçotakis yine ABD'ye ağladı: Türkiye gerginliği tırmandırıyor biz diyalogdan yanayız

DÜNYA Türkiye'den Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e yanıt: Türkiye düşmanlığının bir başka örneği