Yunanistan Türk İHA'larına takıldı kaldı: Acil önlem almalıyız

Saffet Özdemir

Türkiye'nin savunma ve havacılık konusundaki başarıları Yunan medyasında gündeme gelmeye devam ediyor. Yunan medya kuruluşu Pentapostagma’da "Türk insansız hava araçlarına karşı Yunan hava savunması için ihtiyacımız olan iki acil hamle" başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi:

"Türk İHA'larına karşı Yunan hava savunmasının nasıl şekillenmesi gerekir?

Türkiye'nin İHA gücü

Türkiye, hava savunma ağı hedeflerimizin doygunluğuna, bir diğer yandan mevcut Patriot füze stoğumuzun kısa sürede tükenmesine yol açabilecek çok sayıda drone ve füze sistemine sahiptir."

"İHA'larla başa çıkmak için önlem alınmalı"

"Ülkemizin bundan sonra stok olarak ABD'den veya söz konusu uçaksavar sistemine de sahip olan AB ülkeleri ile yapılacak bir anlaşma çerçevesinde ilave Patriot füzeleri tedarik etmeye başlaması önerilmektedir. Bu, ülkemizin atması gereken iki acil hamleden ilkidir. İkinci, yapmamız gereken Türk insansız hava araçlarıyla başa çıkmak için bir an önce stratejik ve taktik silahlar edinmektir ".

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