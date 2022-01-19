Dünya Yunanistan Türk İHAlarına takıldı kaldı Acil önlem almalıyız
AVRUPA

Yunanistan Türk İHA'larına takıldı kaldı: Acil önlem almalıyız

Yunan medyası gündemine yine Türk İHA'larını taşıdı. Türk İHA'larının gücüne karşı Yunanistan hava gücünün acil önlem alınması gerektiğini yazdı. Haberde, "Türkler, Patriot füze stoğumuzun kısa sürede tükenmesine yol açabilecek çok sayıda İHA'ya sahip" denildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistan Türk İHAlarına takıldı kaldı: Acil önlem almalıyız
İHA ve SİHA

Saffet Özdemir

Türkiye'nin savunma ve havacılık konusundaki başarıları Yunan medyasında gündeme gelmeye devam ediyor. Yunan medya kuruluşu Pentapostagma’da "Türk insansız hava araçlarına karşı Yunan hava savunması için ihtiyacımız olan iki acil hamle" başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi:

"Türk İHA'larına karşı Yunan hava savunmasının nasıl şekillenmesi gerekir?

Türkiye'nin İHA gücü

Türkiye, hava savunma ağı hedeflerimizin doygunluğuna, bir diğer yandan mevcut Patriot füze stoğumuzun kısa sürede tükenmesine yol açabilecek çok sayıda drone ve füze sistemine sahiptir."

"İHA'larla başa çıkmak için önlem alınmalı"

"Ülkemizin bundan sonra stok olarak ABD'den veya söz konusu uçaksavar sistemine de sahip olan AB ülkeleri ile yapılacak bir anlaşma çerçevesinde ilave Patriot füzeleri tedarik etmeye başlaması önerilmektedir. Bu, ülkemizin atması gereken iki acil hamleden ilkidir. İkinci, yapmamız gereken Türk insansız hava araçlarıyla başa çıkmak için bir an önce stratejik ve taktik silahlar edinmektir ".

Yunan medyası: Türk İHA'ları Yunanistan'ı kuşatıyor
DÜNYA
Yunan medyası: Türk İHA'ları Yunanistan'ı kuşatıyor

Yunanistan medyası: Biz silah sistemleri satın alırken Türkiye ihraç ediyor
EKONOMİ
Yunanistan medyası: Biz silah sistemleri satın alırken Türkiye ihraç ediyor

Yunan medyasından ATAK T-129 Helikopter reklamı
FOTOĞRAF 7
Title
Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayisinde hayata geçirdiği projeleri Yunan medyasında gündeme gelmeye devam ediyor.
Title
Yunan medya kuruluşu Pentapostagma’da “Filipinler’in teslim alacağı Türk taarruz helikopteri nedir? başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi:
Title
\"Filipin Hava Kuvvetleri, Türkiye'den sipariş edilen ilk T129 taktik keşif taarruz helikopterlerinin teslimlerinin Aralık 2021'de başladığını duyurdu. Filipin hükümeti, bu altı helikopterin ihalesi için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne 269 milyon dolar ödedi. Asya devleti, T-129'u Türkiye dışında ilk kullanan ülke olacak\".
Title
AW129'u temel alan T129, sıcak ortamlarda gelişmiş keşif ve saldırı görevleri için tasarlanmış iki kişilik, çok amaçlı bir helikopterdir.
Title
Uçakta lazer telemetre, gece görüşü için pilot kaskında bir görüntüleme sistemi ve gece çalışmasına izin veren bir acil durum vericisi bulunuyor.
Title
Ayrıca T129, 1.200 kg'a kadar maksimum yük taşıyabiliyor ve bu da tanksavar güdümlü füzeler, havadan havaya füzeler, roketler ve 20 mm'lik üç namlulu taret silah sistemi gibi ağır silahları taşımasına olanak tanıyor.
Title
T129'un performansı zorlu \"sıcak hava-yüksek irtifa\" görevleri için optimize edilmiş olup, gece ve gündüz koşullarında yüksek manevra ve performans kabiliyeti ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonlarında etkin bir şekilde görev yapıyor.
Yunan medyasından ATAK T-129 Helikopter reklamı
Saffet Özdemir

Türkiye'de savunma endüstrisi bağımsız bir şekilde hızla ilerliyor. Bu durum, komşu medyasında yankı bulmaya devam ediyor. Yunan medya kuruluşu Pentapostagma'da yer alan haberde, Filipin Hava Kuvvetleri'nin Türkiye'den ilk T129 taktik keşif taarruz helikopterlerini teslim aldığına yer verilerek T-129'un özellikleri dünyaya tanıtıldı.
Anne babalar dikkat

Anne babalar dikkat

​Kovid atlatan çocuklarda görülebilir.
Süre uzatıldı

Süre uzatıldı

Mustafa Cambaz'ın anısına düzenlenen yarışmaya katılım sürüyor.
Havada büyük bir krizin eşiğinden dönüldü

Bakanlık tarih verip açıkladı.

​Merkez Bankası açıkladı: Üç yıl geçerli olacak

​50 santimetreyi aşınca hayat durma noktasına geldi.

​Başakşehir'de İSKİ deposunda su taştı, ev ve iş yerlerini su bastı.

​Kar nedeniyle TAG Otoyolu ulaşıma kapandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.