Dünya Yunanistanda kayıp askeri mühimmat hala bulunamadı
AVRUPA

Yunanistan'da kayıp askeri mühimmat hala bulunamadı

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, İleryoz Adası'ndaki kaybolan bazı askeri silah ve mühimmata ilişkin, "İlk adımları attık, bu meseleyi çözeceğiz." dedi. Yunan silahlı kuvvetlerinin 'alarm durumuna' geçtiği belirtilen haberlerde, konunun ciddi olduğu ve silahların bir terör saldırısında kullanılmak üzere çalındığının değerlendirildiği ifade ediliyor.

Haber Merkezi AA
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Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, silah ve mühimmatın kaybolmasının, olayın ortaya çıktığı tarihte değil daha önce gerçekleştiğine dikkati çekerek, silahların kademe kademe kaybolmuş olabileceğini söyledi.

Petsas, terör dahil her türlü ihtimalin değerlendirildiğini ifade ederek, çeşitli açıklamalara karşın soruşturmanın sonuçlanmasının beklenmesinin gerektiğini belirtti.

Adadaki donanma üssünde son silah sayımının geçen yılın sonunda yapıldığını açıklayan Petsas, "İlk adımları attık, bu meseleyi çözeceğiz. Vatandaşlar için en önemlisi onları korumak için her şeyi yapabilen bir hükümettir." diye konuştu.

"Tanksavar füzeler, mayınlar, el bombaları"

Yunan Donanmasından dün yapılan açıklamada, pazartesi günkü bir sayım sırasında kaybolduğu tespit edilen askeri mühimmat ile ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre, kaybolan silahlar arasında "tanksavar füzeler, mayın, el bombası ve mühimmat" bulunuyordu. Soruşturma için adaya terörle mücadele ekiplerinin yer aldığı askeri ve emniyet birimleri sevk edilmişti.

  • Öte yandan, silah deposuna zorla girildiğine dair bir ize rastlanmadığı, bu sebeple üste görevli personelin iş birliği yapmış olabileceği değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Terör ihtimali konuşuluyor

Yunan silahlı kuvvetlerinin konuya ilişkin "alarm durumuna" geçtiği belirtilen haberlerde, konunun ciddi olduğu ve silahların bir terör saldırısında kullanılmak üzere çalındığının değerlendirildiği ifade ediliyor.

İhtimallerin en tehlikelisinin bilinçli şekilde hareket eden faillerin yurt dışında olabileceği, silahları da gerçekleştirmek istedikleri saldırıya göre seçmiş olabilecekleri kaydediliyor.

  • Yunanistan'da daha önce de benzer askeri hırsızlıklar gerçekleşmişti. Son olarak 2002 yılında benzer bir olayda İstanköy (Kos) Adası'ndaki bir silah deposundan otomatik silahlar çalınmıştı.

Ayrıca, 1989 yılında aralarında Türk diplomatların şehit edildiği pek çok suikaste imza atan terör örgütü 17 Kasım tarafından Larissa'daki bir askeri üsten silah ve mühimmat çalınmıştı.

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