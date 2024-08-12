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Dünya

Yunanistan'da orman yangını: Atina dumana boğuldu

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava köyü ve Megara kasabasında dün çıkan orman yangını rüzgar ve sıcak havanın da etkisiyle kısa sürede Atina sınırına kadar yayıldı.

13:57 - 12/08/2024 Pazartesi
IHA
Yunanistan'da orman yangını: Dumanlar Atina'ya yaklaştı!
Yunanistan'da orman yangını: Dumanlar Atina'ya yaklaştı!

Mayıs ayından bu yana orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'da başkent Atina yakınlarındaki Varnava köyü ve Megara kasabasında dün çıkan orman yangını yayılıyor. Ülkede Cumartesi gününden bu yana 40 yangın çıkarken itfaiyenin 7 yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Ağaçlar, evler ve arabaların yandığı orman yangını nedeniyle bölgedeki bazı hastaneler ve çok sayıda kasaba ile köy boşaltıldı. İtfaiye Sözcüsü Vassilis Vathrakogiannis, yangının Penteli Dağı'na doğru ilerlediğini açıklayarak Penteli bölgesinde en az 3 hastanenin tahliye edildiğini söyledi.



Dumanlar Atina'ya ulaştı


Yunan yetkililer, başkent Atina'nın 35 kilometre kuzeyinde Varnava köyünde dün çıkan yangını söndürme çalışmalarının 190'dan fazla itfaiyeci ve gönüllülerden oluşan 670 kişilik ekiple müdahale edildiğini açıkladı. Yetkililer, alevlerin rüzgar ve sıcak havanın da etkisiyle kısa sürede Atina sınırına kadar yayıldığını, Atina'nın bir kısmının ise dumanlar altında kaldığını bildirdi.


Atina Ulusal Gözlemevi'ndeki araştırmacı Theodore Giannaros, rüzgarların önümüzdeki saatlerde daha da şiddetlenmesiyle yangının daha da yayılmasının beklendiğini söyleyerek, "Önümüzde çok zor bir gün var" dedi.




Söndürme çalışmalarına gece saatlerinde ara verildi


Rüzgarın da etkisiyle şiddetlenen yangını söndürme çalışmalarına gece saatlerinde ara verildi. Yangın söndürme uçakları, verilen gecelik aranın ardından sabahın erken saatlerinde yangın söndürme faaliyetlerine yeniden başlarken bölgeden en az 250 kişi tahliye edildi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Girit'teki tatilinin ardından sabah saatlerinde itfaiye operasyon merkezini ziyaret etti.




Bir itfaiyecinin vücudunda yanıklar oluştu


Marathon kabasında alevlerle mücadele sürerken bir itfaiyeci kollarında ve bacaklarında ikinci derece yanık oluşması sonucu, 5 kişi de solunum problemleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı.



Yunanistan’da büyük orman yangını: Dokuz köy tahliye edildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın doğusunda bulunan Varnava bölgesinde bugün öğleden sonra yangın başladı. Yunan basınındaki haberlerde, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının kontrol altına alınmasının zorlaştığı, yangına 26 hava aracı ve 120 itfaiyeci ile müdahale edildiği belirtildi. Alevlerin yerleşim birimlerine ulaşması nedeniyle 9 köyün tahliye edildiği, polis ve gönüllülerin ise yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşları kurtardıkları aktarıldı. Dumanların başkent Atina'ya kadar ulaştığı belirtilen haberlerde, yetkililer tarafından vatandaşlara gerekmediği sürece dışarı çıkmamaları talimatında bulunulduğu kaydedildi. Yunanistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da yangın sebebiyle artan sağlık ihtiyaçlarına karşı Nea Makri ve Kapandritios'taki sağlık merkezleri ile Atina'daki bazı hastanelerin yüksek alarm durumunda bulunduğu duyuruldu.



#Yunanistan
#Orman Yangını
#Atina
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